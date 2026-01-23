Dicht Evenepoel kloof met Pogacar? Pauwels twijfelt en ziet twee problemen

Remco Evenepoel wil bij Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Tadej Pogacar verkleinen. Bondscoach Serge Pauwels stelt zich wel vragen bij de aanpak.

In het najaar van 2025 werd Remco Evenepoel drie keer tweede na Tadej Pogacar in een eendagswedstrijd. Op het WK in Rwanda, op het EK in Frankrijk en in de Ronde van Lombardije.

Kan Evenepoel kloof met Pogacar dichten?

Drie keer moest Evenepoel lossen op een beklimming. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe wil Evenepoel de kloof proberen te dichten en hoopt hij zo lang mogelijk bij Pogacar te kunnen blijven bergop.

Bondscoach Serge Pauwels twijfelt echter of dat kan. "Er bestaat geen hocus pocus. Het is een wel een redelijk groot percentage. Op een inspanning van 15 tot 20 minuten gaat het over 7 w/kg en 6,5 w/kg. Dat is heel groot", zegt hij bij Sporza.

Pauwels twijfelt aan aanpak Evenepoel

Pauwels twijfelt ook aan de aanpak van Red Bull-BORA-hansgrohe om die kloof te dichten. De Duitse ploeg wil vooral werken op de inspanning van 10 minuten tot een kwartier en zo dichter bij Pogacar te komen.

"Anderzijds zou je ook kunnen denken dat je frisser moet zijn op het moment dat Pogacar aanvalt. Ik vrees dat Pogacar er nog altijd zal bovenuit steken", besluit de bondscoach nog.