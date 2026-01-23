Lotto-Intermarché geeft korte update over Lennert Van Eetvelt na opgave

Lennert Van Eetvelt is niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Tour Down Under. Na een val in de tweede etappe was de schade bij Van Eetvelt te groot.

Na een opgave in de vijftiende etappe van de Tour vorig jaar kwam Lennert Van Eetvelt in 2025 niet meer in actie. De klimmer van Lotto-Intermarché hoopte op een beter 2026, de Tour Down Under was zijn eerste wedstrijd van het jaar.

In de tweede etappe liep het echter al mis voor Van Eetvelt. Hij was betrokken bij een valpartij en liep daarbij schaafwonden en kneuzingen op. Na onderzoek kon een blessure aan de schouder wel worden uitgesloten.

Van Eetvelt geeft op in Tour Down Under

Lotto-Intermarché zou voor aanvang van de derde etappe beslissen of het Van Eetvelt en ook zijn ploegmaat Jonas Rutsch nog zou laten starten. De schade bleek te groot en ze gingen niet meer van start, dat laat de ploegen weten op hun sociale media.

"Lennert Van Eetvelt en Jonas Rutsch ondervinden te veel hinder van hun valpartijen in de tweede etappe van de Tour Down Under. Jammer genoeg konden ze niet meer van start gaan in de derde etappe. Veel beterschap!"

Van Eetvelt hoopte om 2026 door te komen zonder blessures na zijn jaar vol pech. "Uiteindelijk wil ik gewoon een jaar zonder miserie. Dan volgen de resultaten vanzelf", zei hij bij HLN. Het liep dus al meteen fout voor Van Eetvelt.