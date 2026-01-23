Toptalent Magnier op fouten gewezen, Foré legt de lat hoog in het voorjaar

Paul Magnier (21) moet Soudal Quick-Step opnieuw successen bezorgen. CEO Jurgen Foré ziet wel nog wat verbeterpunten voor het Franse toptalent.

Met 19 overwinningen was Paul Magnier vorig jaar goed voor 35% van de 54 overwinningen van Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré beloonde het Franse toptalent ook met een contract tot eind 2029.

Magnier maakte nog fouten in 2025

Op zijn 21ste heeft Magnier nog veel te leren, dat zag Foré ook vorig jaar in Tirreno-Adriatico. Hij zag daar Magnier hellingen voluit naar boven rijden, terwijl hij meer energie kon sparen door vooraan te beginnen en zich dan te laten uitzakken.

"Hij viel daar ook op een ongelukkige manier. Wanneer er in de sprints geen plaats is, moet je weten dat je geen plaats kan maken...", zegt Foré bij HLN. Dit voorjaar zal Magnier ook nog moeten leren.

Foré deelt verwachtingen over Magnier

Vooral in de monumenten zal hij ervaring moeten opdoen, maar in andere koersen verwacht Foré wel iets. Vorig jaar sprintte Magnier al naar de tweede plaats in de Omloop het Nieuwsblad en Le Samyn.



"In koersen zoals de Omloop of Dwars door Vlaanderen moet hij zich al kunnen handhaven in de hectiek en heeft hij met zijn sprint een groot wapen in huis", besluit de CEO van Soudal Quick-Step nog.