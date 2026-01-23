Twee records en mijlpaal: Van der Poel maakt jacht op Nys en De Vlaeminck

Mathieu van der Poel komt dit seizoen nog drie keer in actie in het veldrijden. De wereldkampioen kan nog twee records breken en een indrukwekkende mijlpaal bereiken.

Dit weekend staan in Maasmechelen en Hoogerheide de laatste twee manches van de Wereldbeker op het programma. Mathieu van der Poel komt twee keer aan de start en kan zo nog op en over Sven Nys gaan.

Gaat Van der Poel voorbij Nys?

Op dit moment is Nys nog altijd de recordhouder op het vlak van manches in de Wereldbeker. Iets meer dan tien jaar geleden boekte Nys in Koksijde zijn 50ste zege in de Wereldbeker door de jonge Wout van Aert te kloppen in een spannend duel.

Mathieu van der Poel zit hem echter op de hielen, door zijn zege in Benidorm heeft de wereldkampioen nu 49 manches gewonnen in de Wereldbeker. Als Van der Poel twee keer wint dit weekend, gaat hij op en over Nys.

Pakt Van der Poel achtste wereldtitel veldrijden?

Als Van der Poel daarin slaagt, dan zal Van der Poel ook 299 crossen in zijn carrière gewonnen hebben. Het wereldkampioenschap in Hulst kan dus de 300ste zege van Van der Poel worden in het veld.

Op dat WK jaagt Van der Poel natuurlijk ook nog op een ander record. Van der Poel wil er voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden en alleen recordhouder worden, vorig jaar evenaarde Van der Poel het record van Erik De Vlaeminck.



