Vanpachtenbeke versierde toptransfer en onthult wat ze vindt van haar nieuwe rol

Margot Vanpachtenbeke (26) stapte deze winter over van VolkerWessels naar topploeg Lidl-Trek. Zaterdag maakt ze haar debuut bij haar nieuwe ploeg.

In de Trofeo Marratxi-Felantix zal Margot Vanpachtenbeke zaterdag voor het eerst een rugnummer op haar nieuwe shirt van Lidl-Trek opspelden. Ook zondag en maandag komt Vanpachtenbeke in actie in Spanje.

Vanpachtenbeke rijdt in dienst bij Lidl-Trek

De integratie bij haar nieuwe ploeg is goed verlopen en ze voelde zich er snel thuis. "De eerste kennismaking en stage bij Lidl-Trek waren overweldigend. Ik zit in een gigantisch grote ploeg, maar de rensters en entourage zijn gelukkig heel relaxed", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Vorig seizoen werd Vanpachtenbeke nog tiende in de Omloop Het Nieuwsblad, was ze zevende in de Trofeo Oro in Euro en werd ze ook 19de in Milaan-Sanremo. Bij Lidl-Trek zal ze minder zelf haar kans krijgen.

Bij de Duitse ploeg rijden dan ook toppers zoals Riejanne Markus, Lucinda Brand, Elisa Balsamo en Niamh Fisher-Black. "Ik heb er geen moeite mee dat ik volledig in dienst van hen zal rijden", stelt Vanpachtenbeke.

Programma Margot Vanpachtenbeke



De komende weken en maanden zal Vanpachtenbeke ook aan de start staan in de UAE Tour Women, de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.