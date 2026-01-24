Alweer een slecht signaal bij Visma-Lease a Bike van de man die de druk op Van Aert moet verlichten

Een drama moet er niet van gemaakt worden, maar de ploeg van Van Aert had het liever anders gezien. Met het einde van de Tour Down Under in zicht lijken Visma-Lease a Bike en Matthew Brennan met lege handen achter te blijven.

Na een glansrijk seizoen als neoprof wordt Matthew Brennan door Visma-Lease a Bike naar voren geschoven als de man die straks in de klassiekers ook als alternatief moet dienen voor Van Aert. Als Van Aert te fel geviseerd wordt, zou Visma de kaart van Brennan kunnen trekken. Of Brennan zou net de aandacht van Van Aert kunnen afleiden.

In theorie klinkt dat allemaal niet slecht, maar dan moet de 20-jarige Brit wel op niveau zijn. Eigenlijk was de verwachting dat hij al eens zou kunnen zegevieren in de Tour Down Under. Door het schrappen van Willunga Hill kwam er nog een extra kans op een ritzege bij, maar ook in de voorlaatste etappe heeft Brennan niet kunnen scoren.

Ploegleider neemt Visma-renners niets kwalijk

"Gelukkig konden we überhaupt rijden vandaag. Daarvoor mag er een pluim naar de organisatie, voor het aanpassen van de route. Daarmee bleef het verantwoord voor zowel de renners als de fans. Gedurende de etappe zaten we constant goed gepositioneerd. Daarvoor kan de jongens niets kwalijk worden genomen", aldus Jesper Morkov op de site van Visma-Lease a Bike.

De Deense ploegleider verklaart ook wel waarom het vervolgens alsnog misliep. "In de laatste kilometers verloren we elkaar helaas uit het oog. Dat is jammer, maar het is helaas niet anders." Brennan zat zelf ook te ver in de slotkilometer en bolde pas als zestiende over de streep. "Gelukkig resteert er morgen nog een laatste sprintkans in deze Tour Down Under."

Snelle zege zou comfortabeler zijn voor Brennan



Dan wordt het alles of niets. Een Tour Down Under zonder zege hoeft nog geen slecht voorteken te zijn voor de klassiekers, maar een betere start van het seizoen is toch altijd comfortabeler. Zeker voor een jong talent als Brennan.