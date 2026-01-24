Alweer slecht nieuws over Michael Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout zal dit weekend niet in actie komen. De kopman van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw is opnieuw ziek geworden.

Op zijn sociale media heeft de ploeg van Jurgen Mettepenningen meer uitleg gegeven over het forfait van Michael Vanthourenhout voor de crossen in Maasmechelen en Hoogerheide, de laatste manches in de Wereldbeker.

Vanthourenhout is opnieuw ziek geworden

"De renner van Pauwels Sauzen- Altez Industriebouw werd vorige week plots geveld met koorts en die steekt nu opnieuw de kop op. Door ziekte moest Michael Vanthourenhout al vroegtijdig terugkeren uit Benidorm en zag hij de manche in de Wereldbeker verloren gaan."

"De voorbije week leek het beter te gaan, maar vlak voor het wereldbekerweekend in Maasmechelen en Hoogerheide nekt ziekte hem opnieuw. Zo zal hij bij het slot van de Wereldbeker vanaf de zijlijn moeten toekijken."

Geen risico's voor WK in Hulst

Vanthourenhout wil geen risico's nemen met het oog op het wereldkampioenschap van volgende week zondag in het Nederlandse Hulst. Samen met Thibau Nys moet Vanthourenhout een van de Belgische kopmannen worden.

Door zijn afwezigheid vorige week in Benidorm was Vanthourenhout in het klassement van de Wereldbeker al weggezakt naar de vierde plaats. Door zijn afwezigheid in het slotweekend zal Vanthourenhout wellicht nog enkele plaatsen zakken.





