Domper voor Milaan-Sanremo en Pogacar? UAE heeft slecht nieuws

Tadej Pogacar wil dit voorjaar voor het eerst Milaan-Sanremo winnen. Het is maar de vraag of hij zal kunnen rekenen op Jhonatan Narvaez.

Samen met Parijs-Roubaix is Milaan-Sanremo een van de hoofddoelen van Tadej Pogacar dit voorjaar. De wereldkampioen kon het eerste monument van het jaar nog nooit winnen, de voorbije twee edities werd hij telkens derde.

Pogacar rekent op Narvaez

In zijn jacht op de zege in Milaan-Sanremo rekent Pogacar op zijn sterke ploeg van UAE Team Emirates-XRG. Het is echter onzeker of Pogacar op 21 maart een beroep zal kunnen doen op Jhonatan Narvaez.

Narvaez loopt breuken op

Bij een val in de Tour Down Under moest Narvaez opgeven. "Narvaez heeft meerdere compressiefracturen aan zijn borstwervels opgelopen, maar een operatie is voorlopig niet nodig", meldt zijn ploeg op hun sociale media.

"Hij is momenteel stabiel en blijft ter observatie in het ziekenhuis." Hoelang Narvaez buiten strijd zal zijn, is niet duidelijk. Voor Pogacar is het alleszins een stevige domper met het oog op Milaan-Sanremo.

Vorig jaar deed Narvaez de lead-out voor Pogacar op de Cipressa, enkel Van der Poel en Ganna konden daarna volgen. De Ecuadoraan zou dit jaar een gelijkaardige rol krijgen in Milaan-Sanremo, als hij kan starten.



