'Evenepoel ziet bekende naam plots vertrekken bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn er dit seizoen heel wat nieuwe ploegleiders. Tony Gallopin vertrekt dan weer onverwacht bij de Duitse ploeg.

Met onder meer Sven Vanthourenhout en Klaas Lodewyck zijn er sinds dit seizoen twee Belgische ploegleiders bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Lodewyck maakte samen met Evenepoel de overstap van Soudal Quick-Step.

Ook de Fransman Tony Gallopin was sinds dit seizoen nieuw bij Red Bull-BORA-hansgrohe als ploegleider. De 37-jarige Gallopin was de voorbije twee seizoenen aan de slag bij Lotto als ploegleider.

Gallopin vertrekt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Volgens HLN heeft Gallopin echter besloten om zelf te vertrekken bij de Duitse ploeg, maar om nog onduidelijke reden. Een gebrek aan ploegleiders zal er nu echter niet zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Samen met onder meer Vanthourenhout en Lodewyck zou Gallopin een van de dertien ploegleiders worden bij de Duitse ploeg. Zij zijn verantwoordelijk voor onder meer het WorldTour-team en de beloftenploeg.



Remco Evenepoel maakt op 29 januari zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de Trofeo Ses Salines, dit jaar een ploegentijdrit. In de volgwagen zal Gallopin dus zeker niet zitten.