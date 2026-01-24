Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom

Het mountainbiken blijft voor Mathieu van der Poel een onafgewerkte droom. Ook vader Adrie van der Poel denkt dat zijn zoon nog zal terugkeren naar de discipline, ondanks alle tegenslagen van de voorbije jaren.

Weinig succes op de mountainbike

In het veldrijden heeft Mathieu van der Poel bijna elk record te pakken en is er voor hem nog maar weinig te winnen. In het mountainbiken wil Van der Poel ook succesvol zijn, maar lukte dat de voorbije jaren niet.

De Olympische Spelen in Tokio in 2021, het WK in 2023 en het WK vorig jaar. Telkens liep het mis voor Van der Poel. Vorig jaar liep hij zelfs een kleine breuk in zijn hand op na een val in Nove Mesto.

Waarom keert Van der Poel altijd terug?

Toch zal Van der Poel in de toekomst wellicht niet beletten om nog terug te keren naar het mountainbiken. Gewoon omdat hij het zo graag doet, dat ziet ook zijn vader Adrie van der Poel.

"Hij houdt van het aparte wereldje. Deels door externe factoren, deels door eigen fout zat het hem er tot dusver nog niet echt mee. Ik kan me dus voorstellen dat hij ooit eens wil tonen van ‘Zie je, ik kan het wél!'", zegt hij bij HLN.

De Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles zouden voor Van der Poel een laatste doel in het mountainbiken kunnen worden. De Nederlander zal dan 33 jaar zijn en wellicht is het zijn laatste kans op de Spelen.