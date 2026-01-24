Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven

Stopt Mathieu van der Poel met crossen? Vader Adrie weet wat de doorslag zal geven
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel komt nog drie keer in actie in het veld dit seizoen. Worden het ook zijn laatste drie crossen? Vader Adrie van der Poel probeert het in te schatten.

Dit weekend kan Mathieu van der Poel voor de twee keer in zijn carrière de eindzege in de Wereldbeker veiligstellen, maar het WK van volgende week blijft het belangrijkste doel. Van der Poel kan er zijn achtste wereldtitel pakken. 

Stopt Van der Poel met crossen?

Het zou ook de laatste cross van Van der Poel kunnen worden. Zelf liet Mathieu van der Poel al verstaan dat hij eraan denkt om het veldrijden links te laten liggen, toch minstens voor één seizoen. 

"Alles valt en staat met het plezier waarmee je iets doet. Zolang dat er is - en in zijn geval ís dat ook zo -, denk je daar niet aan. Als het in je hoofd sluipt, ben je eigenlijk al aan het stoppen", zegt vader Adrie van der Poel bij HLN. 

Kondigt Van der Poel na WK afscheid aan?

Zou Mathieu van der Poel volgende week na het WK dan meteen aankondigen dat hij het veldrijden laat voor wat het is? Vader Adrie van der Poel denkt wel dat zijn zoon al eens nagedacht heeft over het links laten liggen van het veldrijden. 

Lees ook... Mountainbiken blijft droom voor Mathieu van der Poel: vader Adrie weet waarom
"Maar dat hij nú al kordaat gaat zeggen: 'Ik cross nooit meer!'? Neen, dat geloof ik niet. Eerder zal hij het eerst even rustig laten bezinken." Afwachten wat het wordt volgende week, want Van der Poel moet natuurlijk eerst nog wereldkampioen worden. 

