Van Aert kon hem niet tegenhouden: Benoot zegt waarom hij weg wilde bij Visma-Lease a Bike

Na vier jaar besliste Tiesj Benoot om te vertrekken bij Visma-Lease a Bike en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Decathlon-CMA CGM. Ondanks pogingen van Wout van Aert en Richard Plugge om hem aan boord te houden.

Bij Visma-Lease a Bike leek Tiesj Benoot, die in maart 32 jaar wordt, op zijn plaats te zitten. In het voorjaar kon hij vaak finales rijden en hij had al vier jaar zijn vaste plek in de ploeg die in de Tour Jonas Vingegaard aan eindwinst moest helpen.

Benoot had nood aan nieuwe omgeving

Toch besloot Benoot na vier jaar de deur achter zich dicht te trekken bij de Nederlandse ploeg. En daar had Benoot een goede reden voor. "Het grootste verschil is dat ik met heel veel nieuwe mensen werk", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Benoot was niet uitgekeken op Visma-Lease a Bike, maar het voelt voor hem wel verfrissend aan. En hij voelt opnieuw bewijsdrang, hij ontmoet veel nieuwe mensen en ook structureel zijn er zoals bij elke ploeg zaken anders.

Van Aert kon Benoot niet overtuigen

Wout van Aert en CEO Richard Plugge hadden Benoot graag zien blijven, maar toch koos hij ervoor om te vertrekken. "Ik had ook goed verder kunnen doen bij Visma, maar er is ook niemand dood."

"Ik heb nog altijd een heel goede relatie met Wout en heb het ook met hem besproken voordat ik tekende. Ik wilde ook dat hij op de hoogte was van wat er speelde, omdat we samen aan een project bezig waren."