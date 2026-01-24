Van der Poel bijna zeker van dikke cheque, Nys en co strijden ook nog voor veel geld

Dit weekend worden in Maasmechelen en Hoogerheide de laatste twee manches in de Wereldbeker gereden. En er staat nog behoorlijk wat prijzengeld op het spel.

Brand zeker van eindzege, Van der Poel bijna

Bij de vrouwen is de Wereldbeker nooit echt spannend geweest, Lucinda Brand nam al snel een voorsprong in het klassement. De Nederlandse won acht van de tien manches en staat stevig aan de leiding. 

Met nog maximaal tachtig punten te verdienen en een voorsprong van 110 punten is Brand al zeker van de eindzege in de Wereldbeker. Voor haar eindzege in de Wereldbeker krijgt ze een cheque van 30.000 euro. 

Ook Mathieu van der Poel zal wellicht dat bedrag opstrijken. De wereldkampioen heeft met Thibau Nys nog één echte uitdager, maar dan moet Nys wel beide manches winnen en moet Van der Poel minstens één keer derde worden. 

Stevige prijzenpot in de Wereldbeker

Dat zal wellicht niet meer gebeuren, Van der Poel is al twee jaar ongeslagen in het veld. Voor die tweede plaats in het klassement kan Nys wel nog 20.000 euro opstrijken, maar dan moet hij wel Niels Vandeputte afhouden. 

Door de afwezigheid van Vanthourenhout, Sweeck en Verstrynge kunnen onder meer Del Grosso en Aerts nog plaatsen opschuiven in het klassement. En dat kan nog enkele duizenden euro's opleveren. 

De nummer drie in de eindstand krijgt 16.000 euro, de vierde 14.000 euro, de vijfde 12.000 euro en de zesde 10.000 euro. Daarna zakt dat bedrag telkens met 1.000 euro per plaats tot de twaalfde. De 13de en 14de krijgen nog 3.000 euro, de 15de en 16de 2.000 euro en de 17de tot 20ste nog 1.000 euro. 

Klassement Wereldbeker

  1. Mathieu van der Poel: 240 punten
  2. Thibau Nys: 220 punten
  3. Niels Vandeputte: 197 punten
  4. Michael Vanthourenhout 187 punten
  5. Laurens Sweeck: 186 punten
  6. Emiel Verstrynge: 165 punten
  7. Tibor Del Grosso: 161 punten
  8. Toon Aerts: 158 punten
  9. Mees Hendrikx: 151 punten
  10. Joris Nieuwenhuis: 141 punten
