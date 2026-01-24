Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel

Veranderingen in Wereldbeker? Deze nieuwigheden liggen op tafel
Foto: © photonews

De Wereldbeker veldrijden is toe aan zijn slotweekend. Volgend seizoen zal het aantal mnahces wellicht gelijk blijven, maar zouden er wel nieuwe locaties kunnen worden aangedaan.

Enkele zaken zullen volgend seizoen behouden blijven in de Wereldbeker veldrijden. De puntenverdeling, het aantal manches, de periode van eind november tot eind januari en de Belgische manches blijven bijna zeker behouden. 

Vooral de buitenlandse manches zouden volgend jaar kunnen veranderen. "Het aantal binnengelopen kandidaturen, voor de komende editie én daarna, is verbazingwekkend groot en interessant", zegt Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel bij HLN. 

Twee manches in Tsjechië?

Zo zouden er volgend seizoen wellicht twee manches in Tsjechië komen. Er zou een avondcross komen in Ostrava gevolgd door enkele dagen later een manche in Tabor. Besançon zou dan weer de plaats innemen van Flamanville als Franse manche. 

En ook Hulst, dat dit jaar het WK veldrijden organiseert, zou weer een manche in de Wereldbeker worden. De datum van de manche in Sardinië, begin december, is ook niet ideaal door de vele stages, geeft Van den Spiegel toe. 


Bevestigen kon hij die geruchten nog niet. "Ik spreek niet graag voor mijn beurt. De UCI keurt de kalender binnenkort goed." Het is dus nog even wachten op de definitieve kalender voor het seizoen 2026-2027. 

