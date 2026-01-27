Ronde van Vlaanderen: deze teams krijgen een wildcard in 2026

Wielerfans van over de hele wereld kijken reikhalzend uit naar 5 april 2026. Dan wordt dit jaar de Ronde van Vlaanderen gereden. De organisatie maakte ondertussen al bekend welke teams een wildcard krijgen voor Vlaanderens Mooiste.

De Ronde van Vlaanderen is uiteraard opnieuw een van de grote wielerafspraken van het jaar. De top van het internationale wielrennen zal er opnieuw aan de start verschijnen. De organisatie maakt nu op haar website bekend welke ploegen precies zullen deelnemen.

De achttien teams uit de WorldTour waren al zeker van hun ticket voor de Ronde. Zij krijgen het gezelschap van Cofidis, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team en Tudor Pro Cycling Team, die hun deelname afdwongen op basis van hun prestaties van vorig seizoen.

Drie wildcards bij de mannen

Daarnaast deelde de organisatie ook nog drie wildcards uit bij de mannen. Die zijn voor Burgos-Burpellet-BH, Team Flanders - Baloise, TotalEnergies en Unibet Rose Rockets.

Ook de deelnemende ploegen bij de vrouwen zijn bekend. De wildcards zijn daar voor Cofidis Women Team, Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, Lotto Intermarché Ladies, Mayenne Monbana My Pie, St Michel – PREFERENCE HOME – Auber 93 en VolkerWessels Cycling Team.

De Ronde werd vorig jaar bij de mannen gewonnen door Tadej Pogacar. Het was de tweede overwinning voor de Sloveen in Vlaanderens Mooiste. Bij de vrouwen was Lotte Kopecky voor de derde keer de beste.



