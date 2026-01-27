Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

Er kwam eerder deze week verontrustend nieuws uit het kamp van Visma-Lease a Bike. Jonas Vingegaard zou op training gevallen zijn, in een incident waarbij ook een wielertoerist betrokken was. Tiesj Benoot laat zich nu uit over de kwestie.

Het nieuws lekte uit op Strava. Amateurwielrenner Pedro García Fernández kwam er met zijn versie van de feiten. Vingegaard zou gevallen zijn in een afdaling toen hij García Fernández achter zich wilde laten.

Visma-Lease a Bike, het team van Vingegaard, bevestigde het nieuws en kwam ook met een stevige reactie na het incident. Daarin roept het onder meer op de renners in alle rust te laten trainen.

Het is een dunne lijn, vindt Benoot

Sporza legde zijn oor nu te luister bij ploegmaat Tiesj Benoot. "Ik denk dat wij als profs niet meer te eisen hebben dan andere personen op de openbare weg", beseft onze landgenoot. "Als iedereen zich bovendien aan de verkeersregels houdt, dan is iedereen in zijn recht."

"Het wordt een probleem als die fietsers naast je komen rijden om foto's te nemen of als ze zich in de groep nestelen", vindt Benoot. "Dan kan het gevaarlijk worden. Die wielertoeristen zijn niet zo behendig als wij. En het mag ook gewoon niet."

"Als het respectvol en veilig kan gebeuren, is het geen probleem. Maar het is een dunne lijn waarbij wederzijds respect nodig is om de veiligheid te garanderen."