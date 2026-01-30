Plots is het weer helemaal terug: Evenepoel krijgt heel goed nieuws te horen

Remco Evenepoel zal heel blij worden van het nieuws over een van de belangrijkere koersen van het jaar. Ook in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wordt dit jaar een ploegentijdrit gereden.

Panikeer niet als die naam u nog helemaal niets zegt: het is immers de nieuwe naam van de Dauphiné, de rittenkoers die bekend staat als een voorbereidingskoers op de Tour. Ondanks de naamswijziging is het belang van de wedstrijd nog altijd hetzelfde. Op donderdag is in Lyon het parcours voorgesteld van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Opvallend: ook in het parcours van deze wedstrijd wordt een ploegentijdrit opgenomen. Het ploegentijdrijden is zo weer helemaal terug van weggeweest. De laatste jaren was deze discipline helemaal in de vergeethoek geraakt en maakte dit amper nog deel uit van rittenkoersen. In 2026 begint de Tour de France echter met een ploegentijdrit.

Goed voorteken voor Evenepoel

In Barcelona zal meteen 19 kilometer tegen de klok gereden worden. Dat maakt dat ook andere koersen weer openstaan voor het ploegentijdrijden. Evenepoel deed met Red Bull-BORA-hansgrohe al mee aan de Trofeo Ses Salines. Evenepoel won deze ploegentijdrit meteen met zijn nieuwe ploeg. Een goed voorteken voor latere wedstrijden.

Evenepoel zal dus blij zijn om te vernemen dat er ook een ploegentijdrit gereden wordt in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, waar hij ook aan deelneemt. Tijdens deze wedstrijd is het in de derde rit dat de ploegen kunnen laten zien hoe goed de renners op elkaar zijn ingespeeld. In en rond Perreux wordt een ploegentijdrit van 28,4 kilometer gereden.

Evenepoel kan in Tour meteen gooi doen naar geel

Dit zal meteen de strijd in het algemeen klassement doen losbarsten, samen met de aankomsten bergop die in ritten 6, 7 en 8 op het programma staan. De ploegentijdrit op de eerste dag van de Tour de France betekent voor Evenepoel in juli een kans om meteen een gooi te doen naar geel.