"Rot": voorlopig blijft het bij één medaille, grote naam baalt zwaar door afzegging voor WK veldrijden

In de aanloop naar het WK veldrijden waren er in België al wat afzeggingen voor het WK veldrijden. Die gebeurden dan wel ruimschoots op tijd, zodat de bondscoach zich er naar kon schikken. In Nederland hebben ze met een laattijdige afzegging te maken.

Denise Betsema laat via Instagram weten dat het een DNS wordt achter haar naam: Did Not Start. De Nederlandse veldrijdster kan dus niet deelnemen aan het WK in Hulst. Betsema maakte tussen 2020 en 2023 deel uit van de top van het vrouwenveldrijden. De laatste jaren is het wat minder, maar ze versierde dus wel een WK-selectie.

Door haar afzegging moeten we toch een streep trekken door de deelname van een vrij grote naam in de cross. In 2021 veroverde Betsema nog een bronzen medaille tijdens het WK veldrijden in Oostende. Drie jaar eerder had ze ook al brons gehaald op het EK in Rosmalen. Dat waren haar twee beste prestaties op de kampioenschappen.

Betsema maakt moeilijke keuze

De 33-jarige Betsema rijdt inmiddels doorheen het jaar voor de ploeg Deceuster-Bouwpunt. Op het WK veldrijden in Hulst zou ze Nederland vertegenwoordigen, maar een ziekte heeft er anders over beslist. "Deze week ben ik ziek geworden en heb ik de moeilijke keuze moeten maken om niet van start te gaan", geeft ze de reden voor haar forfait.

Het WK niet kunnen rijden is voor Betsema duidelijk een zware opdoffer. "Zo balen en onwijs rot", reageert ze. Het nieuws is ook binnengekomen bij de Nederlandse dames met de grootste kans op de wereldtitel. Pieterse wenst Betsema beterschap. Brand plaatste een gelijkaardige boodschap: "Megabalen! Beterschap", aldus Brand.

Nog grote kans op volledig Nederlands WK-podium



Lucinda Brand en Puck Pieterse zijn samen met Ceylin del Carmen Alvarado de grootste kanshebbers op een gouden medaille. Ook zonder Denise Betsema aan de start is de kans op een voltallig Nederlands podium groot.