Thibau Nys allesbehalve depressief en zelfs strijdlustig: "Van der Poel zal een bom op tafel gooien"

Thibau Nys kan alweer lachen om zijn reactie na de vorige cross en is dus niet depressief. Van der Poel afstoppen op het WK wordt een bijzonder moeilijke klus, maar Nys legt zich niet bij voorbaat neer bij een tweede plek.

De Belgische ploeg heeft vooruitgeblikt op het WK veldrijden. Thibau Nys deed dit onder andere in een gesprek met VTM NIEUWS en kwam terug op zijn reactie in Hoogerheide. Hij had het toen even gehad en had weinig te vertellen. "Dat werd wat opgeblazen. Ik was gewoon een beetje teleurgesteld omdat ik twee keer op rij naast het podium viel."

Nys vergelijkt het met een gezelschapsspel dat hij vier keer op rij verliest. "Dan heb je er ook even genoeg van. Daar werd meteen van gemaakt dat ik depressief was en wou stoppen met koersen. Dat was zeker niet het geval. Ik kon redelijk snel de knop om draaien en erom lachen", stelt hij iedereen gerust. "Dat is nu eenmaal hoe het in elkaar zit."

Nys verwacht sterke start Van der Poel

Goed, wat is dan zijn inschatting voor het WK? "Ik denk dat Mathieu van der Poel meteen alle registers zal opentrekken en meteen een bom op tafel zal gooien. Dan is het aan ons om erop te antwoorden en er onze vingers niet aan te verbranden. Er zijn natuurlijk veel scenario's mogelijk, maar hij zal heel sterk willen openen."

Wie VDP probeert te volgen, zou dat later in de wedstrijd kunnen bekopen. Nys wil wel de uitdaging aangaan. "Je moet hem altijd proberen volgen, je moet niet aan de start staan om proberen tweede te worden", klinkt Nys aan de vooravond van het WK-weekend strijdlustig. "Ik ga het sowieso proberen, maar het hangt van heel veel factoren af."

Thibau Nys met lef naar het WK

Nys beseft wel dat er bij Van der Poel nog een zekere foutenmarge aanwezig is. Onze landgenoot wil gewoon klaar zijn om voor het hoogst mogelijke te gaan. "Dat kan ook een wereldtitel zijn", komt Nys gedurfd uit de hoek.