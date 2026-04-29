De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

Naast Lotte Kopecky deed ook Fleur Moors het dit voorjaar goed op de weg met heel wat ereplaatsen. Bondscoach Serge Pauwels hoopt dan ook dat ze de komende jaren kan blijven groeien en de fakkel kan overnemen van Kopecky.

Knap voorjaar van Fleur Moors

Winnen lukte niet voor Fleur Moors dit voorjaar, maar ze behaalde wel enkele mooie ereplaatsen. In Oetingen en In Flanders Fields - In Wevelgem werd ze tweede, vijfde in de Brabantse Pijl en twaalfde in de Amstel Gold Race.

De opmars van Moors is al enkele jaren bezig, maar dit voorjaar lijkt ze echt een stap vooruit te hebben gezet. Dat zag ook bondscoach Serge Pauwels, die opgetogen is met de vooruitgang van Kopecky.

Pauwels ziet in Moors opvolgster voor Kopecky

"Ze is een explosief type en het is mooi dat ze de lijn doortrekt. Ze is nog jong. Met haar kunnen we nog een aantal jaren verder", zegt Pauwels bij Sporza. Hij verwacht dan ook nog veel van de 20-jarige Moors in de toekomst.



"Laat ons hopen dat ze de opvolgster van Kopecky wordt." Kopecky zat op jonge leeftijd ook nog niet op het niveau van de laatste jaren, Moors heeft dus nog tijd om te groeien. "Het traject dat Fleur aflegt is heel correct en heel gestaag."

"Dat zien we graag. Elk jaar stap voor stap verbetering en laat ons hopen dat ze er de komende jaren nog iets bij kan doen", stelt Pauwels nog. Want het Belgische vrouwenwielrennen heeft naast Kopecky nog andere toppers nodig.