De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors
Naast Lotte Kopecky deed ook Fleur Moors het dit voorjaar goed op de weg met heel wat ereplaatsen. Bondscoach Serge Pauwels hoopt dan ook dat ze de komende jaren kan blijven groeien en de fakkel kan overnemen van Kopecky.

Knap voorjaar van Fleur Moors

Winnen lukte niet voor Fleur Moors dit voorjaar, maar ze behaalde wel enkele mooie ereplaatsen. In Oetingen en In Flanders Fields - In Wevelgem werd ze tweede, vijfde in de Brabantse Pijl en twaalfde in de Amstel Gold Race. 

De opmars van Moors is al enkele jaren bezig, maar dit voorjaar lijkt ze echt een stap vooruit te hebben gezet. Dat zag ook bondscoach Serge Pauwels, die opgetogen is met de vooruitgang van Kopecky. 

Pauwels ziet in Moors opvolgster voor Kopecky

"Ze is een explosief type en het is mooi dat ze de lijn doortrekt. Ze is nog jong. Met haar kunnen we nog een aantal jaren verder", zegt Pauwels bij SporzaHij verwacht dan ook nog veel van de 20-jarige Moors in de toekomst. 

"Laat ons hopen dat ze de opvolgster van Kopecky wordt." Kopecky zat op jonge leeftijd ook nog niet op het niveau van de laatste jaren, Moors heeft dus nog tijd om te groeien. "Het traject dat Fleur aflegt is heel correct en heel gestaag."

"Dat zien we graag. Elk jaar stap voor stap verbetering en laat ons hopen dat ze er de komende jaren nog iets bij kan doen", stelt Pauwels nog. Want het Belgische vrouwenwielrennen heeft naast Kopecky nog andere toppers nodig. 

Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

21:30
Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

13:00
Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

16:00
📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

20:00
Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

19:00
Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

18:30
🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

17:49
Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

17:00
"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

16:30
Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

15:00
Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

14:00
"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

13:30
🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

12:30
Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

08:00
Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg

12:00
Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

11:00
Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas

10:00
Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

09:00
"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

08:30
Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

07:30
"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

07:00
"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

28/04
🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

28/04
Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

28/04
"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

28/04
Van Avermaet "teleurgesteld" door Evenepoel, die ook stevig werkpunt ziet voor de Tour

28/04
🎥 Tweede keer niet gewonnen in 2026: Pogacar niet op het podium in proloog in Romandië

28/04
Naar de Tour of niet? Hinault geeft toptalent Seixas duidelijke raad mee

28/04
Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

28/04
De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

28/04
🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker

28/04
Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

28/04
Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

28/04
Jilke (19) hoopt dat ze de zomer nog haalt, maar plant haar eigen begrafenis

28/04
📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

28/04
Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

28/04

