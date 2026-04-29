Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg

Jonas Vingegaard start volgende week als topfavoriet aan de start van de Giro. De tegenstand die hem van de roze trui in Rome moet houden, wordt echter elke dag kleiner. Vingegaard lijkt enkel van zichzelf te kunnen verliezen.

Vorig jaar werd de Giro pas beslist om de voorlaatste dag, toen Simon Yates protifeerde van de strijd tussen Isaac del Toro en Richard Carapaz. Op de Finestre reed hij weg van zijn concurrenten, met de hulp van Van Aert pakte de Brit de eindzege.

Domineert Vingegaard de Giro zoals Pogacar?

Dit jaar lijkt echter een herhaling te worden van 2024. Toen stond Tadej Pogacar aan de start van de Giro en reed hij vanaf dag twee al in de roze trui. De Sloveen zou uiteindelijk met net geen tien minuten voorsprong winnen.

In 2026 zal Jonas Vingegaard wellicht die alleenheerser worden. De Deen was al de uitgesproken topfavoriet, maar is dat nog veel meer zo geworden na het afhaken van Joao Almeida, vorig jaar nog tweede in de Vuelta na Vingegaard.

Weinig grote uitdagers voor Vingegaard in de Giro

De startlijst van de Giro is nog niet compleet, maar als er gekeken wordt naar de ranking van klassementsrenners op ProCyclingStats, dan staan er tot nu toe maar vijf renners uit de top twintig aan de start. Vingegaard staat op de eerste plaats.

Adam Yates (UAE) is op die ranglijst vierde, na zijn eindwinst in O Gran Camino onlangs. Het is echter maar de vraag of de 33-jarige Yates het nog aankan om drie weken te strijden voor een eindklassement, zijn derde plaats in de Tour is ook al van 2023 geleden.



De volgende in de rij staat al op nummer elf, dat is Ben O'Connor. De Australiër van Jayco-AlUla werd in 2024 tweede in de Vuelta, maar kon sindsdien geen topresultaat meer neerzetten in een klassement. Hij werd onlangs achtste in de Tour of the Alps.

Gall en Pellizzari grootste uitdagers van Vingegaard?

Felix Gall staat op twaalf en moet Decathlon-CMA CGM een podiumplaats bezorgen in de Giro. Vorig jaar werd hij vijfde in de Tour en achtste in de Vuelta, dit jaar werd de Oostenrijker vijfde in de UAE Tour en zesde in Catalonië.

Giulio Pellizzari is 17de na een sterk 2026. De 22-jarige Italiaan van Red Bull-BORA-hansgrohe werd dit jaar al derde in Valencia en Tirreno-Adriatico, vorige week won hij nog twee ritten en het eindklassement in de Tour of the Alps. Hij deelt het kopmanschap met ex-winnaar Jai Hindley.

Andere uitdagers van Vingegaard moeten onder meer de Netcompany-INEOS tandem Thymen Arensman en Egan Bernal worden, Michael Storer van Tudor, Enric Mas van Movistar en Derek Gee-West van Lidl-Trek.

Voltooit Vingegaard zijn trilogie in de Giro?

Zeker niet de allergrootste namen en Vingegaard lijkt dan ook enkel te kunnen verliezen. De Deen wil na twee keer de Tour (2022 en 2023) en de Vuelta (2025) zijn trilogie in de grote rondes voltooien met de Giro.

Daarbij zal Vingegaard de hulp krijgen van onder meer Sepp Kuss, Davide Piganzoli en Victor Campenaerts. Ook Belgen Timo Kielich en Tim Rex zouden een plaatsje krijgen in de ploeg van Visma-Lease a Bike.