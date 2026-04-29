"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

Is Remco Evenepoel een eendagsrenner of mag hij toch nog hoop koesteren in het rondewerk? Johan Vansummeren vindt niet dat Evenepoel een keuze moet maken, hij kan de combinatie blijven maken, net als Tadej Pogacar.

Moet Evenepoel kiezen tussen eendagskoersen en rittenkoersen?

Na zijn overwinning in de Amstel Gold Race werd Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik toch met de voeten op de grond gezet. Bergop is er nog altijd een grote kloof met Tadej Pogacar en nu ook met Paul Seixas.

Voor de Tour de France kan dat wel een probleem gaan worden, want daar mikt Evenepoel op het podium. Met ook nog Jonas Vingegaard en Isaac del Toro aan de start, kan dat voor Evenepoel moeilijk worden.

Moet Evenepoel programma rijden zoals Pogacar?

Toch vindt Johan Vansummeren niet dat Evenepoel zich nu uitsluitend op eendagskoersen moet gaan focussen. "Hij kan de combinatie maken zoals Pogacar", zegt Vansummeren bij Het Belang van Limburg.

Vansummeren denkt wel dat Evenepoel in het voorjaar minder rittenkoersen zal rijden om meer klassiekers te rijden. "Van Strade Bianche over Sanremo tot alle zondagskoersen nadien: hij kan overal om het hoogst haalbare meestrijden, als hij zijn loon wil blijven verdedigen."



De sprint van Evenepoel is ook veel verbeterd, wat altijd een voordeel is in eendagsklassiekers. Dat werd duidelijk in Luik-Bastenaken-Luik, waar Evenepoel makkelijk de sprint won voor de derde plaats.