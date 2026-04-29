Jeroen Deheegher
| Reageer
Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie kende een moeilijk voorjaar, waarin hij nog niet kon winnen. Dat hij binnenkort ook de Giro rijdt, is voor Greg Van Avermaet moeilijk te begrijpen. Maar dat topploegen nog altijd interesse tonen in De Lie, dat snapt hij dan wel weer goed.

Een vierde plaats in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem was de enige uitschieter van Arnaud De Lie dit voorjaar. De kopman van Lotto-Intermarché kende alweer een lastige klassieke campagne. 

De Lie teleurstelling van het voorjaar voor Van Avermaet

Voor Greg Van Avermaet is De Lie dan ook de teleurstelling van het voorjaar. "Ik heb er altijd heel hoge verwachtingen over en zie die jongen ook heel graag bezig", zegt hij bij HLN Wielerpodcast. 

"Hij heeft een heel sterk eindschot, voor de Vlaamse klassiekers heeft hij eigenlijk alles om die wedstrijden te kunnen winnen. Telkens heb ik heel veel verwachtingen, vanaf de Omloop Nieuwsblad al, maar het is er dit jaar ook niet uitgekomen."

Zonder De Lie had ook Lotto-Intermarché het moeilijk in heel wat wedstrijden. Na vier maanden in het nieuwe seizoen staat de Belgische ploeg net boven de degradatiezone en wordt het op de hielen gezeten door Tudor en Pinarello-Q36.5. 

Van Avermaet begrijpt niet dat De Lie de Giro rijdt

De Lie heeft sinds Parijs-Roubaix niet meer gekoerst, maar staat volgende week wel aan de start van de Giro. Daar moet hij Lotto-Intermarché vooral in de eerste week tot tien dagen succes bezorgen. 

"Dan denk ik toch: 'Oei, hoe kan je je herzetten op zo'n korte periode?'", zegt Van Avermaet over de deelname van De Lie aan de Giro. "Ik denk ook niet dat het de goede oplossing is, laat ons dan ook hopen dat hij zichzelf opnieuw vindt en dat hij weer kan presteren."

De Lie heeft nu al drie voorjaren op rij niet goed gepresteerd in het voorjaar, maar toch willen veel ploegen hem binnenhalen. Het contract van De Lie loopt eind dit jaar af bij Lotto-Intermarché en hij zal wellicht ook vertrekken. 

Nog altijd veel interesse voor De Lie

Van Avermaet begrijpt wel waar die interesse vandaan komt voor De Lie. Ondanks zijn mindere voorjaar was De Lie de voorbije drie seizoenen bijna altijd goed voor meer dan 2500 UCI-punten. Met een goed voorjaar kunnen dat er nog veel meer worden. 

"Die intrinsieke waarde is daar, als je goed met hem werkt en de juiste dingen doet, dan zit er zeker nog veel in. Daarom vind ik het ook een ontgoocheling, want ik heb ook die verwachtingen", stelt Van Avermaet. 

"Vooral omdat hij eind vorig jaar zo goed presteerde. En dan verwacht je toch iets in het voorjaar. Zo denken ploegen er ook over. Heel wat toppers zitten nog voor lange tijd vast en De Lie is nog altijd een diamant.

"Die willen enkele ploegen wel slijpen en beter maken. Dat kan nog altijd, maar het moet wel eens gaan gebeuren", stelt Van Avermaet nog. De Lie werd in maart 24 jaar, er is dus nog tijd, maar de  volgende stap in zijn carrière zal wel belangrijk worden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud De Lie
Greg Van Avermaet

Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Serge Pauwels Arnaud De Lie Greg Van Avermaet Jan Bakelants Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Bernard Hinault Jelle Vanendert Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Vansummeren Axel Merckx Patrick Lefevere Cian Uijtdebroeks Johan Bruyneel Dries De Bondt Florian Vermeersch Jarno Widar

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved