Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

Zes jaar na zijn zege in Milaan-Sanremo won Wout van Aert met Parijs-Roubaix zijn tweede monument in zijn carrière. De vraag is echter of Van Aert ook nog een derde monument kan winnen.

Met Milaan-Sanremo in 2020 won Wout van Aert een van de eerste koersen na de verplichte pauze door corona. Daarvoor had Van Aert ook al de Strade Bianche gewonnen, die ondertussen ook is uitgegroeid tot een grote klassieker.

Een tweede zege in een monument, daar moest Van Aert dus lang op wachten. Vaak greep hij er net naast, de voorbije jaren waren vooral Pogacar en Van der Poel de twee grote spelbrekers voor Van Aert.

In Parijs-Roubaix was het dit jaar dan eindelijk wel prijs voor Van Aert. Of er nog een derde monument zal bijkomen, is nog maar de vraag. Van Aert wordt in september 32 jaar, maar zal wel nog enkele kansen krijgen.

"Om een tweede Sanremo en de Ronde te winnen, moet die dag alles in zijn plooi vallen voor Wout", zegt ex-renner Jelle Vanendert bij Het Belang van Limburg. Parijs-Roubaix blijft het beste monument voor Van Aert.

"Zo was Wout de oorzaak dat Van der Poel niet kon terugkomen in koers." En Van Aert zorgde er ook voor dat Pogacar geen vijf monumenten op rij won. Hij liet zien dat de wereldkampioen toch nog te kloppen is.