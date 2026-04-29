Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

Na Joao Almeida en Mikel Landa moet nu ook Richard Carapaz passen voor de Giro. De Ecuadoriaan is nog niet hersteld van een operatie aan zijn zitvlak en raakt niet op tijd fit voor de Ronde van Italië.

Almeida en Landa moesten al passen voor de Giro

Het regent deze week afzeggingen van klassementsrenner voor de Giro, die volgende week van start gaat. Joao Almeida, de kopman van UAE Team Emirates-XRG, heeft te veel achterstand opgelopen door een virale infectie.

Mikel Landa van Soudal Quick-Step liep dan weer een breuk op in zijn bekken na een aanrijding in de Ronde van het Baskenland. Nu moet ook Richard Carapaz, kopman bij EF Education-EasyPost en vorig jaar nog derde, afhaken voor de Giro.

Carapaz mist de Giro en focust op de Tour

Begin april ging hij onder het mes voor een blessure aan zijn zitvlak. Carapaz zit wel alweer op de fiets, maar zijn herstel duurt toch langer dan verwacht en hij geraakt niet op tijd klaar voor de start van de Giro.

"Dit is een enorme ontgoocheling", zegt ex-winnaar Carapaz. "Ik keek echt uit naar de Giro. Het is telkens een speciaal moment voor me. Het is frustrerend om in deze situatie te zitten, want je steekt er veel verlangen en tijd in.



"Maar ik moet nu focussen op mijn gezondheid en vooruit kijken." Carapaz zal zich nu focussen op de Tour de France, die op 4 juli van start gaat met een ploegentijdrit in Barcelona.