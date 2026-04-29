Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas
Moet Paul Seixas dit jaar al de Tour de France rijden? Greg Van Avermaet is daar niet van overtuigd, want op zijn 19de is Seixas wellicht gewoon nog niet klaar om de druk van het Franse volk op zijn schouders te kunnen dragen.

Drie ritten en het eindklassement gewonnen in de Ronde van het Baskenland, de Waalse Pijl naar zijn hand gezet en tweede geworden in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. Paul Seixas maakte veel indruk dit voorjaar. 

Seixas beantwoordde ook de aanval van Pogacar op La Redoute, maar kraakte uiteindelijk wel op de Roche-aux-Faucons. Paul Seixas hoort nu al tot de wereldtop, maar de vraag is of hij ook al naar de grootste koers ter wereld moet. 

Veel druk op schouders van Seixas in de Tour

Heel Frankrijk hoopt dat Seixas op 4 juli aan de start staat van de Tour in Barcelona. Greg Van Avermaet zou het niet aanraden en Seixas dan ook eerst de Vuelta laten rijden dit jaar en pas volgend jaar de Tour. 

"Als Franse renner in een Franse ploeg zal de druk in de Tour enorm zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vooral omdat er niet alleen de traditionele media is, maar er nu ook aandacht moet worden gegeven aan de sociale media van de sponsors. 

En ook de koers zelf is helemaal anders in de Vuelta dan in de Tour. In vlakke etappes is er ook stress in de Tour, in de Vuelta zal dat pas in aanloop zijn naar de finale. Er komt gewoon heel veel stress bij kijken in de Tour. 

Kan lichaam van Seixas de Tour dit jaar al aan?

Van Avermaet ziet echter nog twee andere redenen om Seixas dit jaar nog uit de Tour te houden. Ten eerste de impact van een grote ronde op zijn lichaam, de kans bestaat dat hij zichzelf zal tegenkomen, wat ook al bij Evenepoel is gebeurd. 

"En wat ik ook belangrijk vind: je moet een renner hongerig houden. Als je hem meteen het hoofdgerecht voorschotelt, wat blijft er dan nog over?", besluit Van Avermaet nog. 

