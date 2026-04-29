Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Ronde van Romandië ging van start met een korte proloog van 3,2 kilometer. Jan Tratnik van Red Bull-BORA-hansgrohe koos ervoor om de tijdrit op een rustig tempo af te werken, al had hij daar wel zijn redenen voor.

In de korte proloog van 3,2 kilometer kwam het op seconden aan om de ritzege. Alle details moesten dus kloppen, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) was uiteindelijk de snelste in een tijd van 3 minuten en 35 seconden met een gemiddelde van 53,55 km/u. 

Trage proloog van Tratnik

Tadej Pogacar beet zijn tanden stuk op de tijd van Godon en werd uiteindelijk zesde op zeven seconden. Al viel vooral de tijdrit van Jan Tratnik, ploegmaat van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe, op. 

De Sloveen rolde op een gewone fiets van het startpodium en koos voor een kleine versnelling. Tratnik deed één minuut en negen seconden langer over de 3,2 kilometer dan Godon, zijn gemiddelde snelheid was slechts 40,432 km/u. 

Tratnik komt met uitleg voor trage proloog

Al had Tratnik daar wel een uitleg voor. "Ik had het geluk dat ik nog kon koersen. Met scherpe pijn in mijn onderrug aan de start staan van een rittenkoers is niet fijn. Maar we geven niet op. Laten we het dag tot dag bekijken", verklaarde Tratnik op zijn sociale media. 

Tratnik werd 101ste in de proloog, maar niet laatste. Patrick Gamper (Jayco-AlUla) reed nog twee seconden trager, zijn Deense ploegmaat Asbjørn Hellemose was zelfs twee minuten en twee seconden trager dan Godon en reed gemiddeld 34,18 km/u. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Tratnik

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Serge Pauwels Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Mathieu Van Der Poel Greg Van Avermaet Jelle Vanendert Arnaud De Lie Joao Almeida Bernard Hinault Lotte Kopecky Axel Merckx Patrick Lefevere Johan Bruyneel Cian Uijtdebroeks Florian Vermeersch Dries De Bondt Jarno Widar

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved