🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

De Ronde van Romandië ging van start met een korte proloog van 3,2 kilometer. Jan Tratnik van Red Bull-BORA-hansgrohe koos ervoor om de tijdrit op een rustig tempo af te werken, al had hij daar wel zijn redenen voor.

In de korte proloog van 3,2 kilometer kwam het op seconden aan om de ritzege. Alle details moesten dus kloppen, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) was uiteindelijk de snelste in een tijd van 3 minuten en 35 seconden met een gemiddelde van 53,55 km/u.

Trage proloog van Tratnik

Tadej Pogacar beet zijn tanden stuk op de tijd van Godon en werd uiteindelijk zesde op zeven seconden. Al viel vooral de tijdrit van Jan Tratnik, ploegmaat van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe, op.

De Sloveen rolde op een gewone fiets van het startpodium en koos voor een kleine versnelling. Tratnik deed één minuut en negen seconden langer over de 3,2 kilometer dan Godon, zijn gemiddelde snelheid was slechts 40,432 km/u.

Tratnik komt met uitleg voor trage proloog

Al had Tratnik daar wel een uitleg voor. "Ik had het geluk dat ik nog kon koersen. Met scherpe pijn in mijn onderrug aan de start staan van een rittenkoers is niet fijn. Maar we geven niet op. Laten we het dag tot dag bekijken", verklaarde Tratnik op zijn sociale media.

Tratnik werd 101ste in de proloog, maar niet laatste. Patrick Gamper (Jayco-AlUla) reed nog twee seconden trager, zijn Deense ploegmaat Asbjørn Hellemose was zelfs twee minuten en twee seconden trager dan Godon en reed gemiddeld 34,18 km/u.





