Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

Arnaud De Lie zal op 8 mei aan de start staan van de Giro en zijn debuut maken in de Italiaanse grote ronde. Lotto-Intermarché kondigt echter nu al aan dat De Lie maximaal de helft van de Giro zal rijden.

Na een moeilijk voorjaar is Arnaud De Lie zich sinds Parijs-Roubaix aan het klaarstomen voor de Giro. De Italiaanse grote ronde gaat op vrijdag 8 mei van start in het Bulgaarse Nessebar en daar zal De Lie dus aan de start staan.

De Lie rijdt een halve Giro

Dat bevestigt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij La Dernière Heure. "Een van de belangrijkste redenen is dat er in de openingsweek van de Giro drie mooie kansen liggen voor De Lie, onder meer in de eerste etappe."

"De eerste roze trui pakken? We gaan hem die druk niet opleggen", maakt Van der Poel duidelijk. De Lie zal vooral de Giro rijden om Lotto-Intermarché een ritzege te bezorgen. En De Lie is dan een van de grootste troeven van de ploeg.

Lotto-Intermarché heeft wel al een duidelijk plan met De Lie. "Het is niet de bedoeling dat Rome haalt. Het plan is eerder dat hij één week tot tien dagen koerst en dan uit de Giro stapt", stelt Van de Wouwer.

Tour de France grote doel met De Lie

Met de Giro wil Lotto-Intermarché ervoor zorgen dat De Lie in topvorm aan de start staat van de Tour. "Net als vorig jaar zal hij zich daarvoor voorbereiden in de Ronde van Zwitserland (17-21 juni), wellicht na deelname aan de Ronde van Wallonië (1-5 juni)."



Lees ook... Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché ›

Heel veel koersdagen dus voor De Lie, die voor de start van de Giro wellicht ook nog de Famenne Ardenne Classic rijdt op zondag 3 mei. De Lie is dan ook nog op zoek naar zijn eerste zege van 2026.

Een tweede plaats in de derde rit van Tirreno-Adriatico is voorlopig zijn beste resultaat dit jaar, toen was Tobias Lund Andresen te sterk. In In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem werd De Lie vierde.