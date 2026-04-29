Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

Bondscoach Serge Pauwels zal voor het WK in Canada knopen moeten doorhakken. Heel wat Belgen tonen interesse om de wegrit te rijden, maar daarbij ook enkele verrassende namen.

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben al een doel gemaakt van het WK in het Canadese Montréal. Zij mikken straks op de wereldtitel, maar welke ploegmaats ze aan hun zijde zullen krijgen, is nog afwachten.

Want bondscoach Serge Pauwels heeft veel keuze om zes overige Belgen te selecteren. Heel wat Belgen liggen nu nog in de lappenmand of zijn net terug van een blessure. Dat is onder andere zo voor Tim Wellens, Thibau Nys, Jarno Widar, Tiesj Benoot en Maxim Van Gils.

Maakt De Lie kans op WK-selectie?

"Zij kunnen dat WK allemaal aan", zegt Pauwels bij Sporza. En ook klassieke types zoals Jasper Stuyven komt in aanmerking. Volgens de bondscoach zou zelfs Arnaud De Lie, die niet het beste voorjaar had, een kans maken.

"Mocht hij dit najaar weer op niveau komen, kan die eveneens in aanmerking komen", stelt hij wel als voorwaarde. De bondscoach zou op papier zo'n twee ploegen kunnen maken die naar het WK in Canada gaan.

Belgen moeten plan maken om Pogacar te kloppen

Maar de bondscoach zal niet alleen een sterke ploeg moeten sturen. Er zal vooral moeten gekeken worden hoe Pogacar van een derde wereldtitel op rij kan worden gehouden. De koers hard maken zal niet genoeg zijn.



Lees ook... Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal›

"Door op kop te rijden zullen we Pogacar niet lossen. We moeten inventief zijn en we moeten nadenken over hoe we de beste kans maken om wereldkampioen te worden", stelt Pauwels. En dus zullen er ook keuzes moeten gemaakt worden en renners teleurgesteld worden.