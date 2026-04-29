"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

Mads Pedersen beleefde een bijzonder zwaar voorjaar door een polsbreuk op zijn eerste koerdag. De Deen stoomde zich met een extreme voorbereiding toch nog klaar voor de klassiekers en behaalde ook nog mooie resultaten.

Vierde in Milaan-Sanremo, negende in de E3 Saxo Classic, tiende in Dwars door Vlaanderen, vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in Parijs-Roubaix. Mads Pedersen kan terugblikken op een goed voorjaar.

Pedersen trainde snel weer op de rollen na zware val

Voor de Deen was het echter een race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor die klassiekers. Begin februari brak hij zijn pols en sleutelbeen, maar zes weken later stond hij weer aan de start van Milaan-Sanremo.

In die zes weken deed Pedersen echter zware trainingen om toch nog op topniveau aan de start te staan. "In de eerste week reed hij alleen nog maar op de rollen. Drie uur ’s ochtends en drie uur ’s middags, zes dagen in totaal", zegt zijn coach Matthias Reck in de podcast Half Wheeling.

Zware trainingsweek voor de Ronde van Vlaanderen

"Zijn zwaarste week ooit was voor de Ronde van Vlaanderen. Het was krankzinnig. Op dinsdag trainde hij vijf uur, met onder meer intervallen en ook achter de brommer. En daarna ook nog een hittetraining."

"Op woensdag deed hij zeven uur, eerst door Dwars door Vlaanderen te rijden met 48 kilometer per uur gemiddeld en dan nog twee uur op een hoog tempo terug naar het hotel. Met strakke tegenwind."





"Donderdag volgde nog een training van vijf uur, deels achter de scooter. En zaterdag zette hij de benen nog op spanning voor zondag met een stevige rit van drie uur." Reck benadrukt echter dat het extreem was.

"Doe dit vooral thuis niet na. Mads heeft gewoon een ongelofelijk herstelvermogen. Als hij te weinig traint, is zijn hartslag hoog en vermogen laag. Daarom doen we het op deze manier", besluit hij nog.