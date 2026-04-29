Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

Geen solo van Tadej Pogacar in de eerste rit in lijn van de Ronde van Romandië, maar de wereldkampioen won wel in de sprint. Daar had hij ook zijn redenen voor én Pogacar prikte ook naar een van zijn concurrenten.

Op een beklimming als Ovronnaz (8, 9km aan gemiddeld 9.8%) werd er verwacht dat Tadej Pogacar meteen iedereen op grote achterstand zou zetten in de Ronde van Romandië, maar dat gebeurde niet.

Tegenwind reden voor uitblijven solo van Pogacar

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) kon het tempo van Pogacar bergop volgen, Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) kwam uit de achtergrond terug. En ook Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) kwam in de vlakke finale nog aansluiten.

Pogacar had ook zijn redenen om geen lange solo uit zijn benen te schudden. "Er was tegenwind in de laatste 22 kilometer. Om dan iets te proberen, zou best dom geweest zijn. Ik ben al blij dat er twee jongens meewerkten", zei Pogacar in het flashinterview.

Pogacar prikt naar Lipowitz

"We bleven uit de greep van de achtervolgers, ook al was het lastig met drie, want één iemand bleef gewoon in het wiel zitten", prikte de wereldkampioen naar Lipowitz. Pogacar won uiteindelijk makkelijk de sprint van de groep van vier.

Lees ook... 🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië›

De wereldkampioen is nu ook leider in het klassement, met zeven seconden voorsprong op Lipowitz. "We zullen nu proberen de trui te verdedigen, iedere etappe. Soms is de aanval de beste verdediging. Het wordt een zware week, maar ik denk dat we het team hebben om het geel te verdedigen."