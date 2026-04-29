Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

Lotte Kopecky won dit voorjaar Nokere Koerse en Milaan-Sanremo, maar moest ook vaak tevreden zijn met een ereplaats. Ine Beyen ziet dat Kopecky vooral last heeft van de verbreding van het peloton bij de vrouwen.

Waar de Nederlanders tot enkele jaren geleden het wielrennen bij de vrouwen domineerden, is dat de voorbije jaren toch wat breder geworden. Lotte Kopecky was een van de eersten die hun dominantie doorbrak.

Kopecky werd wereldkampioene in 2023 en 2024, won al drie keer de Ronde van Vlaanderen (2022, 2023 en 2025), twee keer de Strade Bianche (2022 en 2024), Parijs-Roubaix (2024) en dit jaar Milaan-Sanremo.

Nieuwe namen in het vrouwenwielrennen

Toch kwam Kopecky ook tekort in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar ze tevreden moest zijn met de vierde plaats. Door de dominantie van Vollering, maar ook omdat er nieuwe namen zijn bij gekomen.

Koch won Parijs-Roubaix, Gery de Brabantse Pijl en Blasi de Amstel Gold Race. Het algemene niveau is dan ook gestegen, ook door de gestegen budgetten bij de ploegen. Kopecky heeft het dus moeilijker om te winnen.

Beyen zag toch sterk voorjaar van Kopecky

"Ik stel mij de vraag of Lotte zelf tevreden is", zegt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad. "Ze wil altijd heel veel en ze heeft ook twee seizoenen gehad waarin alles lukte." Het vrouwenwielrennen heeft echter een evolutie ondergaan.





Kopecky maakt ook geen deel meer uit van de sterkste en meest dominante ploeg. Een slecht voorjaar was het zeker niet van Kopecky, maar dat moet wel gekaderd worden in een vrouwenwielrennen dat groeit en sterker wordt.