🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

In de proloog van de Ronde van Romandië moest Tadej Pogacar nog tevreden zijn met de zesde plaats, maar in de eerste rit in lijn heeft de wereldkampioen wel een dubbelslag geslagen. Pogacar was in de sprint de snelste van een klein groepje.

Op de beklimming van Ovronnaz (8,9 km aan gemiddeld 9.8%) op zo'n 45 kilometer van de streep trok Pogacar het tempo stevig op. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) volgde, Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) kwam even later weer aansluiten.

Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) kon het tempo net niet volgen, maar kwam in de laatste vlakke 23 kilometer wel aansluiten bij de drie leiders. Met vier gingen Pogacar, Martinez, Lipowitz en Nordhagen naar de streep.

🚴🇨🇭 | Pogacar heeft weer een Fransman in zijn wiel. Zondag was het nog Seixas, nu probeert Martinez aan te haken! 💪⛰️ #TDR2026



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/2PKNoV9DSA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 29, 2026

Pogacar was duidelijk de snelste in de sprint en won voor Lipowitz en Martinez. Een achtervolgende groep eindigde op 21 seconden, Junior Lecerf van Soudal Quick-Step sprintte daar naar de achtste plaats.



In het klassement neemt Pogacar de leiderstrui over van Dorian Godon. De wereldkampioen heeft nu zeven seconden voorsprong op Lipowitz en zestien seconden op Martinez. De tweede etappe is heuvelachtig, de top van het laatste klimmetje ligt op een kilometer van de streep.