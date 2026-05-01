Onmogelijk voor Van der Poel? "Hij is te groot en te zwaar om dat te kunnen"

Bestaat er zoiets als te hoog mikken voor een multitalent als Mathieu van der Poel? Mogelijk is dat toch het geval: hij wil ook in het mountainbiken nog altijd de wereldtitel.

Van der Poel heeft onlangs bekend dat het WK mountainbike winnen nog altijd een doel is en hij dat dit seizoen nog zou kunnen nastreven. Bij Eurosport heeft co-commentator Karsten Kroon zich hierover uitgelaten tijdens de uitzending van de derde rit in de Ronde van Romandië. "Ik weet helemaal niets van mountainbiken", geeft Kroon toe.

Als voormalig renner is Kroon vooral vertrouwd met het wegwielrennen. "Ik volg het mountainbiken zijdelings. Ik kijk er naar als leek. Hoe ik ernaar kijk, denk ik: hij is te groot en te zwaar om dat te kunnen. Ik kan er volledig naast zitten, maar Schürter en Pidcock zijn kleine, lichte en heel wendbare gasten. Dat is Van der Poel gewoon niet."

Talent volstaat niet voor Van der Poel in het mountainbiken

Kroon snapt wel dat Van der Poel er veel plezier uithaalt. "Hij vindt het hartstikke leuk, dus als hij het leuk vindt... Tegen atleten die zich specialiseren heb je meer nodig dan enkel talent. Ik begrijp niet hoe mountainbikers zo één kunnen zijn met hun fiets. Het is fenomenaal om te zien. We weten dat Van der Poel ook ontzettend handig is."

Dat laatste spreekt dan weer in het voordeel van Van der Poel. Toch is Kroon pessimistisch over de kansen van Van der Poel op een WK mountainbike. "Doorheen het jaar is hij al met vier fietsen aan het wisselen. Dan denk ik niet dat je het niveau nog kunt bereiken dat je één bent met je fiets, hard door de bochten gaat en geen fouten maakt."

Vorig jaar offday Van der Poel op WK mountainbike

In alle andere wielerdisciplines gaat het vlot, maar de laatste jaren heeft Van der Poel het moeilijker om in het mountainbike nog mooie resultaten te behalen. In 2024 werd hij wel zesde in Les Gets, maar op het WK vorig jaar kende hij een offday. Van der Poel rijdt ook nog gewoon heel weinig mountainbikewedstrijden.