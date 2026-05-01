Eén iemand wil absoluut dat wens van Lefevere in vervulling gaat: "Alsjeblieft...."

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Eén iemand wil absoluut dat wens van Lefevere in vervulling gaat: "Alsjeblieft...."
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere heeft er zich eerder reeds klaar en duidelijk over uitgesproken. Hij wil absoluut niet dat Paul Seixas voor UAE Team Emirates-XRG gaat rijden en hij is niet alleen.

Het gonst nu al geruime tijd van de geruchten dat de UAE-ploeg graag zou overnemen, hoewel het Franse supertalent nog tot het einde van 2027 onder contract ligt bij Decathlon CMA CGM. Lefevere stoorde zich van in het begin aan die plannen, onder andere vanwege zijn band met de Sports Manager van UAE, Joxean Fernandez Matxin.

Die werkte vroeger immers nog met Lefevere samen om talenten op te speuren voor Quick-Step. Lefevere vindt het echter getuigen van 'patsergedrag', om ook nog Seixas te willen binnenhalen als je Pogacar al in je team hebt. Lefevere riep Matxin op om verantwoordelijk om te gaan met de financiële middelen die hij bij UAE tot zijn beschikking heeft.

Dat heeft de geruchten niet doen stoppen. De Duitse artiest Killow heeft nu een nummer geschreven waarin hij Seixas oproept om niet naar UAE te gaan. Dit nummer is ook al viraal gegaan. "Paul Seixas, je bent te goed om gewoon de opvolger van Pogacar te zijn. Stel je voor wat het is om Jonas (Vingegaard, red.) en Pogacar ervan langs te geven", komt onder meer voor in de tekst.

Er wordt weinig aan verbeelding overgelaten. "Je bent de volgende Hinault, de chosen one. Paul Seixas, teken alsjeblieft niet voor UAE. Wil je een held zijn? Of wil je je eerste Tour winnen omdat je ploegmaats de Giro reden? Teken niet voor UAE, Paul!" Seixas heeft zich al enkele keren gemeten met huidig UAE-uithangbord Pogacar. In de Strade en Luik-Bastenaken-Luik werd Seixas tweede, telkens achter Pogacar. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Patrick Lefevere

Meer nieuws

"Schaamtelijk": vriendin Wiebeke schiet Boonen te hulp na champagnedouche van Bakelants en De Wolf

"Schaamtelijk": vriendin Wiebeke schiet Boonen te hulp na champagnedouche van Bakelants en De Wolf

Schrijft Van der Poel nog geschiedenis? Eén voorwaarde gesteld: "Dan maakt hij mooie kans"

Onmogelijk voor Van der Poel? "Hij is te groot en te zwaar om dat te kunnen"

Oud-Tourwinnaar doet een boekje open over de plannen van Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Ex-renner ziet resem klimmers die beter zijn dan Evenepoel: "Het wordt zéér moeilijk, dat moet je toegeven"

🎥 Koers UPDATE: Lotto-Intermarché juicht tegen Pidcock, Belg doet uitstekende zaak en Pogacar grijpt er naast

Fascinerend: Van der Poel geeft ook zijn ongezouten mening over sensatie van het moment

Alpecin-Premier Tech onthult details over dé valpartij die cruciaal was bij podiumplek Van Aert

Pogacar blij met grote verandering door afwezigheid Van Aert, Van der Poel en Evenepoel

Heel emotioneel moment tussen Museeuw en Boonen: "Even van de kaart"

Heel Italië hoopt dat deze renner Vingegaard een loer kan draaien in de Giro

🎥 Soudal Quick-Step stelt opvallende truitjes voor de Giro d'Italia voor

📷 Vuelta gaat van start: dit kan Lotte Kopecky er betekenen

Museeuw gooit alles op tafel: welke impact heeft Seixas op de Tourdroom van Evenepoel?

Evenepoel door de haren heen: evolutie en hij zegt wat Oumi zeker niet wil

Vorig jaar knecht van Van Aert, nu zit Belg nog altijd zonder ploeg

Ploegarts van Quick-Step doet boekje open nadat renner overlijdt aan kniewonde

Ruben Van Gucht niet meer exclusief op VRT: twee programma's op VTM voor hem

Ieper gaat voor alternatief voor Gent-Wevelgem en dat heeft alles met centen te maken

Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel

Wat zal Van der Poel in de Tour gaan doen? Opnieuw heel erg weinig kansen

📷 Een beeld zegt meer dan woorden: vader en zoon Nys genieten met volle teugen

Wat Evenepoel niet meer mag doen: Tom Boonen komt met helder advies

Nog geen rentree: Belgisch kampioene Justine Ghekiere opnieuw niet van de partij

"Gaat niet en kan ik niet": Remco Evenepoel maakt één iets heel duidelijk voor de komende jaren

🎥 "Als ik dat nu zeg...": veelvraat Pogacar beseft dat zijn uitspraken gevolgen kunnen hebben

🎥 Zelfs in een massasprint de beste: Pogacar pakt nog maar eens uit in Romandië

De Vlaeminck in de gracht gereden? Verstrynge onthult hoe vork aan de steel zat

Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Ex-winnaar waarschuwt topfavoriet voor de Giro

"Onrealistisch": Mathieu van der Poel beseft het maar al te goed

Wordt Evenepoel te streng aangepakt? Boonen verdedigt hem in strijd tegen Pogacar

Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave

Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Vincenzo Nibali Dirk De Wolf Karsten Kroon Lotte Kopecky Patrick Lefevere Emiel Verstrynge Johan Museeuw Jan Bakelants Dorian Godon Georg Zimmermann Marc Sergeant Kamiel Bonneu Greg Van Avermaet Tim Marsman

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved