Eén iemand wil absoluut dat wens van Lefevere in vervulling gaat: "Alsjeblieft...."

Patrick Lefevere heeft er zich eerder reeds klaar en duidelijk over uitgesproken. Hij wil absoluut niet dat Paul Seixas voor UAE Team Emirates-XRG gaat rijden en hij is niet alleen.

Het gonst nu al geruime tijd van de geruchten dat de UAE-ploeg graag zou overnemen, hoewel het Franse supertalent nog tot het einde van 2027 onder contract ligt bij Decathlon CMA CGM. Lefevere stoorde zich van in het begin aan die plannen, onder andere vanwege zijn band met de Sports Manager van UAE, Joxean Fernandez Matxin.

Die werkte vroeger immers nog met Lefevere samen om talenten op te speuren voor Quick-Step. Lefevere vindt het echter getuigen van 'patsergedrag', om ook nog Seixas te willen binnenhalen als je Pogacar al in je team hebt. Lefevere riep Matxin op om verantwoordelijk om te gaan met de financiële middelen die hij bij UAE tot zijn beschikking heeft.

Dat heeft de geruchten niet doen stoppen. De Duitse artiest Killow heeft nu een nummer geschreven waarin hij Seixas oproept om niet naar UAE te gaan. Dit nummer is ook al viraal gegaan. "Paul Seixas, je bent te goed om gewoon de opvolger van Pogacar te zijn. Stel je voor wat het is om Jonas (Vingegaard, red.) en Pogacar ervan langs te geven", komt onder meer voor in de tekst.

Er wordt weinig aan verbeelding overgelaten. "Je bent de volgende Hinault, de chosen one. Paul Seixas, teken alsjeblieft niet voor UAE. Wil je een held zijn? Of wil je je eerste Tour winnen omdat je ploegmaats de Giro reden? Teken niet voor UAE, Paul!" Seixas heeft zich al enkele keren gemeten met huidig UAE-uithangbord Pogacar. In de Strade en Luik-Bastenaken-Luik werd Seixas tweede, telkens achter Pogacar.