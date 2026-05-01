Oud-Tourwinnaar doet een boekje open over de plannen van Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Wat zijn Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike nu juist van plan? Een oud-Tourwinnaar meent dat hij daar meer over kan vertellen.

Vincenzo Nibali heeft natuurlijk zelf tonnen ervaring waar hij zich op kan baseren. Hij heeft in 2014 niet alleen de Tour gewonnen, hij is ook tweevoudig Girowinnaar. De voormalig wielrenner denkt dus te weten wat Vingegaard moet en ook zal doen in de editie die er deze maand zit aan te komen. Een andere ex-Girowinnaar heeft Vingegaard al gewaarschuwd.

"Niets is eenvoudig in de Giro. Vingegaard kan best zo snel mogelijk impact maken en proberen de koers te controleren", is de boodschap van Nibali bij La Gazzetta dello Sport. De Deen doet er dus goed aan om zo snel mogelijk toe te slaan. "Misschien op dag zeven met finish boven op de Blockhaus. Hij zal daar al verschillen willen maken."

Vingegaard moet ook aan de Tour denken

Het is ook in zijn belang om dat te doen, wil hij niet in het tweede deel van de Giro voor verrassingen komen te staan. "Er is altijd het risico van gevaarlijke kopgroepen, je wil dus al wat marge hebben op je concurrenten. Vingegaard heeft ook een Tour de France waar hij aan moet denken. Hij kan de dingen iets zuiniger doen als hij al een voorsprong heeft. In de derde week zal iedereen al vermoeid zijn."

Een vroege marge in de Giro zou Vingegaard kunnen helpen om dit jaar te doen wat nog maar weinig renners gelukt is: Giro en Tour winnen in hetzelfde jaar. Dat is alvast wat Vingegaard probeert. Hij zou zo in de voetsporen treden van Anquetil, Coppi, Merckx, Hinault, Roche, Indurain en Pogacar. Die laatste deed het in 2024.