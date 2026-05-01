Kevin Vanbuggenhout
🎥 Koers UPDATE: Lotto-Intermarché juicht tegen Pidcock, Belg doet uitstekende zaak en Pogacar grijpt er naast
Foto: © photonews

De wedstrijden van de dag vergen zeker enig intensief koersgedrag van de renners. De Belgen lieten zich niet zeker niet onbetuigd. De prijzen zijn inmiddels verdeeld in de Ronde van Turkije, Eschborn-Frankfurt en de Ronde van Romandië.

Steff Cras was in de derde rit van de Ronde van Romandië een van de hoofdrolspelers. Samen met Steinhauser maakte hij de oversteek naar de kop van de koers, nadat koploper Caruso aan een solo was begonnen. Ze hadden echter nog geen gewonnen spel. In een uitgedund peloton draaiden INEOS, Red Bull en Lidl-Trek goed rond in de achtervolging.

Caruso werkte in de finale nog amper mee. Zo was de hergroepering op 2,5 kilometer van de aankomst een feit. Het was dus weer uitkijken naar Godon en Pogacar. De Franse kampioen kon vol aanzetten en Pogacar zat enigszins ingesloten achter hen. Godon liet de kaas niet meer van tussen zijn brood halen en pakte zijn tweede ritzege. Fisher-Black en Paret-Peintre werden tweede en derde, Pogacar finishte als vierde.

In Frankfurt is Lotto-Intermarché aan het feest. Eerder meldden we al dat Wellens en Verstrynge in deze eendagskoers ook in de aanval gingen, maar zij werden op een bepaald moment overvleugeld. Daarna ontstond er een tweede kopgroep van twaalf man. Tom Pidcock was een van de meest opvallende namen voorin.

De sprintersploegen behielden nog wel uitzicht op een terugkeer, maar het peloton kwam finaal dan toch te laat op gang. De vluchters bleven voorop, waardoor Pidcock dus een mooie kans kreeg op de overwinning. Georg Zimmermann was echter nog sneller en liet zijn Duitse kampioenentrui zo blinken in eigen land. Een mooie triomf ook voor zijn ploeg Lotto-Intermarché. Ben Tulett van Visma-Lease a Bike werd derde.

Het is nu nog uitkijken naar de derde rit in de Ronde van Romandië en de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt. In de derde rit van en naar Orbe in Romandië heeft Steff Cras van Soudal Quick-Step de oversteek gemaakt naar de kopgroep, zodat hij een van de zeven renners vooraan is. Het belooft echter weer moeilijk te worden om topfavoriet Pogacar van de zege te houden.

In Eschborn-Frankfurt maken met Tim Wellens (UAE Team-Emirates) en Emiel Verstrynge (Alpecin-Priemier Tech) dan weer twee Belgen deel uit van de eerste achtervolgende groep. Hun achterstand op de kopgroep schommelt tussen een halve minuut en een minuut.

Met twee ritzeges van Tom Crabbe was de Belgische oogst in de Ronde van Turkije al niet slecht, maar de zesde rit was geen spek naar de bek van de leider in het puntenklassement. Met de aankomst boven op de Feslikan-beklimming was het uitkijken naar de berggeiten. Met Ferre Geeraerts, Zeno Moonen en Senne Sentjens gingen drie Belgen mee in de vlucht van de dag.

Zo hadden ze enige marge om veilig binnen te komen, want bergop gingen ze overboord. De ontsnapping kreeg wel een voorsprong van zes minuten. Dat was vooral goed nieuws voor Bagatin, de Italiaan die was in de kopgroep. In de groep der favorieten waren alle ogen gericht op leider Sosa. Bagatin begon aan de laatste twee kilometer met een voorsprong van twee minuten en dat volstond voor de dagzege.

Met Kamiel Bonneu behoorde er nog een Belg bij de beteren bij de favorieten. Aangezien de twee renners voor hem in het klassement erdoor zakten, zou Bonneu stijgen naar de top 3 in het klassement. Door de fusie met Lotto moest hij eind vorig jaar weg bij Intermarché. Berwick reed nog weg van de andere favorieten, waardoor hij Sosa uit de leiderstrui rijdt. Bonneu werd knap vijfde in de rituitslag. 

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek
