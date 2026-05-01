Ex-renner ziet resem klimmers die beter zijn dan Evenepoel: "Het wordt zéér moeilijk, dat moet je toegeven"

Zal Remco Evenepoel in de toekomst nog goed genoeg kunnen klimmen om zijn ambities waar te maken? Daar worden toch grondige vragen over gesteld.

Dat doet ook voormalig renner Frédéric Amorison in Dans le Peloton, het programma van RTL sports. "Hij heeft zijn ambities", zegt Amorison over Evenepoel. "Zijn huidige ploeg en alle Belgische supporters wachten op een opvolger van Van Impe op de wegen van de Tour de France. De kaarten worden aan een hoge snelheid herschikt."

Daarmee wijst de analist naar Seixas. "Vier jaar geleden werd Paul Seixas al aangekondigd als de beste renner ter wereld bij de kadetten, bij de junioren. Dat zorgt voor een andere dimensie. Hij is er zo snel aangekomen dat hij de beste renner ter wereld langkon volgen in La Doyenne. Dat is fenomenaal", is Amorison danig onder ide indruk.

Ervaring Evenepoel zou meer moeten renderen

Mogelijk is er ook een verandering in morfologie bij Evenepoel. "Hij is misschien minder goed bergop, maar zijn ervaring zou hem moeten toelaten om in een koers als Luik-Bastenaken-Luik tweede te eindigen achter Pogacar. Ik stel me dus vragen. De jonge talenten moeten bevestigen, maar iemand als Seixas presteert de laatste vijf jaar al op alle terreinen."

Dan heeft Amorison het ook over de jeugdcategorieën. "Pogacar is al een klasse apart. We hebben nog onze goede vriend Vingegaard. Naast Seixas heb je dan nog renners als Del Toro en Ayuso. Dat zijn enorme kanshebbers die tegenwoordig bergop, dat moet je toegeven, beter zijn dan Remco. In de grote ronden wordt het zeer, zeer moeilijk."



Lees ook... Museeuw gooit alles op tafel: welke impact heeft Seixas op de Tourdroom van Evenepoel?›

Meerdere analisten met twijfels bij Evenepoel

Amorison twijfelt dus aan de mogelijkheden voor Evenepoel en is daarmee niet alleen. Ook Johan Bruyneel, José De Cauwer, Patrick Lefevere en Tom Dumoulin hebben ook al doen uitschijnen dat het moeilijk wordt tegen renners als Pogacar en Vingegaard. Evenepoel zou zich ook meer kunnen toeleggen op klassiekers.