Niet indrukwekkend bergop: Pogacar onthult waar de opvallende oorzaak ligt

Tadej Pogacar is op weg naar de eindzege in de Ronde van Romandië. Toch heeft de wereldkampioen de concurrentie niet helemaal weggeblazen bergop, al denkt Pogacar te weten hoe dat komt.

Pogacar niet zo indrukwekkend bergop

Een echte aankomst bergop is er nog niet geweest in de Ronde van Romandië, maar wel al enkele lange beklimmingen. Pogacar legde wel telkens een hoog tempo op, maar de concurrentie wegblazen deed hij niet.

In de eerste etappe in lijn bleef Martinez altijd in zijn wiel op de beklimming van Ovronnaz (8,9 km aan gemiddeld 9,8%) en keerde Lipowitz nog terug. Ook Nordhagen kwam terug in de afdaling, maar Pogacar won wel overtuigend de sprint.

In de koninginnenrit kon Pogacar in de slotkilometer van de Jaunpass (8,1 kilometer aan gemiddeld 8,3%) wel Lipowitz lossen in de slotkilometer, maar echt ver wegrijden van de Duitser lukte Pogacar ook niet.

Pogacar heeft te veel spieren na de klassiekers

Al had Pogacar wel een uitleg voor het feit dat hij bergop Lipowitz niet kon wegblazen. Voor de klassiekers had hij wat extra spieren opgebouwd om goed te zijn. "Ik zal niet ontkennen dat ik wat zwaarder ben dan normaal", zei Pogacar bij Eurosport.

"Ik ben in de fitness misschien een beetje te ver gegaan. Ik vond het echt geweldig en ging er helemaal in op. Dus misschien is het nu tijd om het wat rustiger aan te doen", stelde Pogacar nog.



Pogacar moet weer aanpassen aan de langere beklimmingen

De Sloveen zal voor de Tour dus ook nog wat gewicht verliezen en zou daardoor nog beter moeten klimmen. In de klassiekers heeft Pogacar zich ook vooral gefocust op korte beklimmingen, terwijl ze in Romandië langer zijn.

Ook voor Pogacar is het weer even aanpassingen aan de langere beklimmingen die hij in Romandië krijgt voorgeschoteld. En in de Tour de France zal het niet mogen verbazen als Pogacar opnieuw klimt zoals hij de voorbije jaren telkens deed.