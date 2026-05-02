🎥 Pogacar wint koninginnenrit in Romandië, maar voorsprong op Lipowitz is minimaal

Tadej Pogacar heeft de puntjes op de i gezet in de Ronde van Romandië met een derde ritzege. In de koninginnenrit reed de wereldkampioen weg op de slotklim, maar het verschil met Florian Lipowitz was niet groot aan de streep.

Een vlucht met onder meer Primoz Roglic en Louis Vervaeke kreeg van UAE Team Emirates-XRG en Tadej Pogacar weinig ruimte, waardoor de intenties van de wereldkampioen duidelijk waren. Hij wilde een derde ritzege in Romandië.

Pogacar valt aan, Lipowitz houdt goed stand

Op de slotklim Jaunpass (8,1 kilometer aan gemiddeld 8.3%) bleven Roglic en Paret-Peintre als laatste over van de vlucht, hun voorsprong was minder dan een halve minuut. En dan ontbond Pogacar zijn duivels.

In eerste instantie konden Martinez, Lipowitz en Nordhagen opnieuw volgen. Pogacar ging dan alleen op en over Roglic en Paret-Peintre, maar uit de achtergrond kwam Lipowitz wel opnieuw aansluiten.

De Duitser brak op zo'n kilometer van de top, maar de voorsprong van Pogacar werd nooit groot. Op de top was het nog zo'n 17 kilometer richting de aankomst, Lipowitz bleef op zo'n 20 seconden hangen van Pogacar.

Pogacar wint derde etappe in Romandië, Lipowitz volgt op korte afstand

De wereldkampioen was echter buiten schot in de finale in dalende lijn voor Lipowitz. Pogacar won zijn derde etappe in Romandië, Lipowitz werd tweede op amper 14 seconden. De achtervolgende groep sprintte op bijna twee minuten voor plaats drie.

In het klassement heeft Pogacar nu 35 seconden voorsprong op Lipowitz, de rest volgt op meer dan twee minuten. De Ronde van Romandië eindigt zondag met een aankomst bergop in Leysin (14,3 km aan gemiddeld 5,9%).

Results powered by FirstCycling.com