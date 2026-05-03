Ex-winnaar Parijs-Roubaix verklaart waarom hij van geen ophouden weet: "Geeft me veel voldoening"

Wout van Aert won dit jaar Parijs-Roubaix. Een van de renners die dit geruime tijd geleden deed, doet er nog een jaartje bij.

John Degenkolb heeft zijn contract verlengd bij Picnic Post NL. Dat is opvallend, want de Duitser is inmiddels al 37. Toch zal hij zeker tot het einde van 2027 in het peloton te zien zijn. "Zelfs vandaag de dag is het nog steeds een grote droom voor mij om profrenner te zijn. Als je bedenkt dat ik ooit als kind begonnen ben met fietsen als hobby en dat die passie sindsdien alleen maar is gegroeid."

Degenkolb heeft dan ook al tonnen ervaring opgedaan. "Inmiddels zit ik in mijn zestiende jaar als prof en dat voelt nog altijd als het realiseren van mijn jeugddroom. Om dat met nog een seizoen te verlengen tot 2027 geeft me veel persoonlijke voldoening; het betekent dat ik die droom nog even kan blijven leven." Hij haalt er nog altijd veel amusement uit.

Degenkolb is nu wegkapitein

"Binnen het team ben ik erg blij met mijn rol als wegkapitein", staat hij stil bij de functie die hij anno 2026 vervult. "Eerder in mijn carrière, toen ik zelf voor overwinningen reed in de grootste koersen, leunde ik altijd op sterke wegkapiteins. Daardoor heb ik gezien hoe belangrijk het is om als jonge, ambitieuze renner ervaren mensen om je heen te hebben."

Degenkolb heeft dus in de loop van zijn carrière enorm veel waardering gekregen voor die rol. Daardoor kan hij zich nu ook helemaal geven, ook al komt hij niet langer in aanmerking voor de grootste zeges. "Die rol wil ik nu vervullen voor onze jonge, talentvolle en ambitieuze renners binnen het team, en ik ben heel blij dat ik de kans krijg om dat nog een seizoen te doen."