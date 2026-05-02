Primoz Roglic krijgt er stevig van langs: "Een van de bestbetaalde renners, maar...."

Primoz Roglic (36) rijdt een opvallende Ronde van Romandië. De Sloveen verloor veel tijd in de derde etappe en schoof mee in vlucht de koninginnenrit. Ex-Vueltawinnaar Chris Horner is dan ook kritisch voor Roglic.

Eind maart vorig jaar won Primoz Roglic nog de Ronde van Catalonië met twee ritzeges, maar sindsdien kon de Sloveen niet meer winnen. Hij begon wel nog goed aan het seizoen met een vijfde plaats in Tirreno-Adriatico en een derde plaats in Milaan-Turijn.

Sindsdien werd Roglic 37ste in Milaan-Sanremo en werd hij begin april 16de in het eindklassement van de Ronde van het Baskenland. In de Ronde van Romandië staat Roglic één dag voor het einde niet in de top twintig.

Vooral in de tweede etappe verloor Roglic veel tijd. De Sloveen bepaalde het tempo op de slotklim op zo'n twee kilometer van de streep, maar verloor uiteindelijk nog meer dan twee minuten en zakte van de 6de naar de 22ste plaats in het klassement.

In de koninginnenrit probeerde Roglic het dan vanuit de vlucht, maar zonder succes. Hij werd wel nog zestiende op twee minuten van Pogacar, maar heeft op één dag van het einde een achterstand van acht minuten op Pogacar en is 21ste.

Chris Horner is kritisch voor Roglic. "Hij is een van de bestbetaalde renners in het peloton. Waarom ziet hij eruit alsof hij op vakantie is en na een paar korte kopbeurten al uitgeput is", zegt hij op zijn YouTube-kanaal.





Kan Roglic een vijfde keer de Vuelta winnen?

Roglic is eind dit jaar einde contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar heeft nog één doel dit seizoen: de Vuelta winnen. De Sloveen wil graag voor de vijfde keer de Spaanse grote ronde winnen en alleen recordhouder worden.

Alleen is de kans groot dat hij op zijn landgenoot Tadej Pogacar zal botsen. De wereldkampioen zou voor het eerst sinds 2019 nog eens aan de start staan en om zo een gaatje in zijn palmares te vullen, de Vuelta is de enige grote ronde die hij nog nooit won.