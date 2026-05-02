Van der Poel zegt hoe hij herinnerd wil worden én spreekt zich duidelijk uit over strijd tegen Pogacar

Op zijn 31ste is Mathieu van der Poel dichter bij het einde dan bij het begin van zijn carrière. Volgens de Nederlander zal hij de geschiedenisboeken ingaan als onderdeel van een generatie die het wielrennen heeft veranderd.

Wanneer Mathieu van der Poel zijn fiets aan de haak wil hangen is niet duidelijk, maar hij wil wel op een hoogtepunt stoppen. Bij Alpecin-Premier Tech heeft Van der Poel nog een contract tot eind 2028, dat is net voor zijn 34ste verjaardag.

Hoe wil Van der Poel herinnerd worden na zijn carrière?

Heel lang zal Van der Poel wellicht niet meer koersen, maar er zal nog lang over hem worden gesproken. Van der Poel won al acht monumenten, is mede-recordhouder in de Ronde van Vlaanderen en staat op één zege van het record in Parijs-Roubaix.

Van der Poel is ook duidelijk over hoe hij de geschiedenisboeken wil ingaan. "Als onderdeel van een generatie die het wielrennen veranderde, de manier van koersen, met aanvallen van begin tot eind", zegt hij bij AS.

"Het zou goed zijn moest deze manier van koersen herinnerd worden", stelt Van der Poel. De Nederlander was één van de eersten die de finale van ver open gooide en dat ook tot het einde volhield.

Van der Poel legt zich niet neer bij dominantie van Pogacar

Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft dat de voorbije jaren steeds meer overgenomen, maar hij maakte er wel lange solo's van zelfs meer dan 80 kilometer. Van der Poel weet ook hoe moeilijk Pogacar te kloppen is.



"Hij is een zeer moeilijk te kloppen concurrent", stelt Van der Poel. Maar hij wil zich niet neerleggen bij de dominantie van Pogacar. "Als je Pogacar kan kloppen, dan ben je vaak heel dicht bij winst."

"En dat zal ik altijd blijven proberen, ik probeer mezelf nog altijd te verbeteren en ben er ook van overtuigd dat ik hem opnieuw zal kunnen kloppen", blijft Van der Poel in zichzelf geloven.