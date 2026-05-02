Vertrekt hij bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt ondernam al actie voor nieuw contract

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Net als Arnaud De Lie wordt ook Lennert Van Eetvelt gelinkt aan een vertrek bij Lotto-Intermarché. De 24-jarige Belg veranderde al van makelaar, die momenteel de markt voor hem afspeurd, al verwachten ze bij Lotto-Intermarché ook dat hij dit jaar nog zal presteren.

Bij Lotto-Intermarché zitten ze in een belangrijk jaar door het aflopen van de contracten van Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt. Vooral De Lie wordt genoemd bij topteams, maar ook voor Van Eetvelt is er interesse.

Onder meer Soudal Quick-Step zou denken aan Van Eetvelt als versterking. Bij Lotto-Intermarché ontkennen ze ook niet dat Van Eetvelt na dit seizoen zou kunnen vertrekken en hij ook zoekt naar andere opties. 

Van Eetvelt denkt aan toekomst met nieuwe makelaar

"Lennert is veranderd van makelaar. En een nieuwe makelaar legt contacten met nieuwe ploegen. Ik respecteer hun werk, zij moeten ervoor zorgen dat een renner zo veel mogelijk verdient", zegt CEO Jean-François Bourlart bij Het Nieuwsblad

Al benadrukt Bourlart ook dat iedereen heeft begrepen dat het voor Van Eetvelt belangrijk is om ook dit seizoen nog zo goed mogelijk te presteren. En dat dat ook prioriteit heeft boven het speculeren over zijn toekomst. 

Moeilijk seizoen voor Van Eetvelt, straks succes in de Giro?

Voor Van Eetvelt is het al een wisselvallig seizoen geweest met zesde plaats in het eindklassement van de UAE Tour, maar in de Strade Bianche liep het mis met een valpartij. Van Eetvelt kende daardoor problemen met zijn knie. 

Daardoor miste Van Eetvelt veel trainingen, waardoor hij in de Ardennen niet kon concurreren met de wereldtop. Vanaf volgende week rijdt Van Eetvelt de Giro, waar hij dan op zoek kan gaan naar zijn eerste zege van het seizoen.

Niet indrukwekkend bergop: Pogacar onthult waar de opvallende oorzaak ligt

21:30
