Jeroen Deheegher
Moet Evenepoel radicale keuze maken? Bakelants duidt aan wie hij een voorbeeld kan nemen
Tadej Pogacar kloppen is voor Remco Evenepoel bijzonder moeilijk geworden. Volgens Jan Bakelants is een programma zoals Jonas Vingegaard een alternatief, maar ook daar ligt een probleem voor de olympische kampioen.

De Tour de France winnen is voor Remco Evenepoel nog altijd de grote droom. Het is echter de vraag hoe hij die zal waarmaken, want Tadej Pogacar kloppen lijkt niet meteen een realistisch doel voor Evenepoel. 

In 2022 won Evenepoel al eens de Vuelta, maar dat is binnenkort ook alweer vier jaar geleden. Sindsdien won Evenepoel ook nog maar vier keer een rittenkoers. In 2023 won hij de UAE Tour, in 2024 de Ronde van Algarve. 

Dit jaar won Evenepoel de Ronde van Valencia. Dat zijn niet de grootste rittenkoersen in de WorldTour in Europa, zoals Parijs-Nice of de Ronde van het Baskenland. Geen enkele van die grote rittenkoersen van een week staat al op het palmares van Evenepoel. 

In die koersen botst Evenepoel ook vaak op Pogacar, net als in de klassiekers. Jan Bakelants stelt dan ook een alternatief voor. "Hij kan ook net als Jonas Vingegaard een programma rijden waarbij hij Pogacar zoveel mogelijk ontloopt", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Dan kan hij nog eens een grote ronde winnen." Dit jaar zal dat alvast niet gebeuren, want Evenepoel zal enkel de Tour rijden. De Giro zal de komende jaren ook wel nog eens een doel zijn van Evenepoel, ook al is dat moeilijk te combineren met de klassiekers. 

En ook de concurrentie wordt elk jaar sterker. Als Evenepoel samen aan de start staat met onder meer Isaac del Toro en Paul Seixas is het niet zeker dat hij ook die grote ronde nog kan winnen. 

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak
