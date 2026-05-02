"Niet mee eens": Pogacar moet iets toegeven ondanks nieuwe zege in Romandië

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een derde zege in vijf dagen voor Tadej Pogacar in de Ronde van Romandië. De Sloveen won de koninginnenrit, maar had toch een aardige kluif aan de Duitser Florian Lipowitz. Hij beperkte de schade op Pogacar tot amper 14 seconden.

Op de slotklim Jaunpass (8,1 kilometer aan gemiddeld 8.3%) reed Tadej Pogacar iedereen uit het wiel en de wereldkampioen leek opnieuw alles onder controle te hebben, al zag Pogacar dat toch iets anders. 

Pogacar had het lastig tegen Lipowitz

"Daar ben ik het niet mee eens", zei Pogacar dan ook in zijn flashinterview. "De concurrentie was opnieuw sterk vandaag en vooral Lipowitz was heel moeilijk om te lossen. Ook in de afdaling maakte hij het me nog moeilijk."

"Hij kon het verschil klein houden en dat maakte het niet gemakkelijk voor mij." Pogacar hield uiteindelijk amper 14 seconden over op Lipowitz aan de streep, maar breidde zijn voorsprong in het klassement wel uit tot 35 seconden. 

Pogacar dankt ploegmaats na nieuwe ritzege

Zoals altijd bedankte Pogacar ook zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG voor hun bijdrage aan de nieuwe etappezege. "We wilden met zeven renners over de eerste twee beklimmingen komen, dan konden we voor de ritzege gaan".

"Een pluim voor iedereen van de ploeg, want vooral het eerste uur was vandaag heel zwaar. De ploeg deed het goed om de vluchters terug te halen en ik kon het voor hen afmaken, daar ben ik bijzonder tevreden mee."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

🎥 Pogacar wint koninginnenrit in Romandië, maar voorsprong op Lipowitz is minimaal

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Wout Van Aert Vincenzo Nibali Karsten Kroon Johan Museeuw Dorian Godon Roger De Vlaeminck Georg Zimmermann Emiel Verstrynge Kamiel Bonneu Justine Ghekiere Tim Marsman Frederic Amorison Thibau Nys Eddy Merckx

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved