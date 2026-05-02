"Niet mee eens": Pogacar moet iets toegeven ondanks nieuwe zege in Romandië

Een derde zege in vijf dagen voor Tadej Pogacar in de Ronde van Romandië. De Sloveen won de koninginnenrit, maar had toch een aardige kluif aan de Duitser Florian Lipowitz. Hij beperkte de schade op Pogacar tot amper 14 seconden.

Op de slotklim Jaunpass (8,1 kilometer aan gemiddeld 8.3%) reed Tadej Pogacar iedereen uit het wiel en de wereldkampioen leek opnieuw alles onder controle te hebben, al zag Pogacar dat toch iets anders.

Pogacar had het lastig tegen Lipowitz

"Daar ben ik het niet mee eens", zei Pogacar dan ook in zijn flashinterview. "De concurrentie was opnieuw sterk vandaag en vooral Lipowitz was heel moeilijk om te lossen. Ook in de afdaling maakte hij het me nog moeilijk."

"Hij kon het verschil klein houden en dat maakte het niet gemakkelijk voor mij." Pogacar hield uiteindelijk amper 14 seconden over op Lipowitz aan de streep, maar breidde zijn voorsprong in het klassement wel uit tot 35 seconden.

Pogacar dankt ploegmaats na nieuwe ritzege

Zoals altijd bedankte Pogacar ook zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG voor hun bijdrage aan de nieuwe etappezege. "We wilden met zeven renners over de eerste twee beklimmingen komen, dan konden we voor de ritzege gaan".

"Een pluim voor iedereen van de ploeg, want vooral het eerste uur was vandaag heel zwaar. De ploeg deed het goed om de vluchters terug te halen en ik kon het voor hen afmaken, daar ben ik bijzonder tevreden mee."