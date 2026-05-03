Kan Belgisch toptalent schitteren op de Angliru? De Schepper (20) ziet voor- en nadeel in de Vuelta

In de Vuelta Femenina is het uitkijken naar wat Lotte Kopecky kan, maar er zijn nog andere Belgen met ambitie. Lore De Schepper (20) hoopt vooral bergop een rol van betekenis te spelen, onder meer op de mythische beklimming van de Angliru op de slotdag.

De voorbije twee seizoenen reed de 20-jarige Lore De Schepper de Giro, vorig jaar werd ze 22ste het eindklassement. Dit jaar debuteert ze in de Vuelta Femenina, de Spaanse rittenkoersen die zeven etappes lang is.

De Schepper kan ook met vertrouwen aan de start staan van de Vuelta Femenina, in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik was ze altijd eerste Belgische op de 18de plaats. Vooral in het slotweekend van de Vuelta wil De Schepper zich tonen.

Pakt De Schepper uit op de Angliru?

De voorlaatste etappe komt aan op Les Praeres. Nava (3,9 km aan gemiddeld 12,6%), de slotetappe eindigt op de mythische Angliru (12,1 km aan gemiddeld 10.3%). En De Schepper heeft wel zin in de Angliru.

"Ik heb de klim al bekeken op VeloViewer, het zal heel stevig worden. Dat zou me wel goed moeten liggen. Want hoe zwaarder, hoe beter voor mij", zegt ze bij Sporza. Toch start De Schepper wel met een nadeel.

De Schepper stoomde zich klaar voor voorjaar, niet voor lange beklimmingen

Ze kreeg pas een maand geleden te horen dat ze aan de start staat van de Vuelta, ze heeft zich dit voorjaar vooral gefocust op kortere inspanningen bergop om voorjaarskoersen te rijden. De Angliru wordt dan weer een inspanning van minstens een uur.





Een resultaat in het eindklassement, daar wil De Schepper zich niet op vastpinnen. "Het kan verrassend goed zijn of net iets minder. Ik wil vooral met een goed gevoel rondrijden", stelt ze nog.

Bij AG Insurance-Soudal mikken ze in de Vuelta vooral op een goed eindresultaat met Urska Zigart. De Sloveense is bij afwezigheid van Gigante kopvrouw en werd vorig jaar nog negende in de Giro. Zij moet de ploeg opnieuw een top tien in het eindklassement proberen te bezorgen.