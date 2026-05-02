Schuld van Pogacar en Van der Poel? Lefevere ziet kwalijke trend in het wielrennen

Het jaar 2026 is aan zijn vijfde maand begonnen, maar heel wat toppers hebben nog maar weinig koersen gereden. Patrick Lefevere ziet dat effect doorsijpelen naar mindere renners, maar ziet ook een gebrek aan strijd tussen de toppers in een seizoen.

Pogacar koerste weinig dit seizoen

Minder koersen en meer trainen, het is iets wat het wielrennen steeds meer is geworden de voorbije jaren. Vooral de toppers doen het steeds vaker, Tadej Pogacar deed het dit voorjaar wel heel extreem.

De wereldkampioen reed enkel de Strade Bianche en de vier monumenten, dankzij de Ronde van Romandië zal hij toch nog aan elf koersdagen komen in de eerste vijf maanden van het jaar. Mathieu van der Poel heeft dan weer dertien koersdagen in de benen.

Jonas Vingegaard kwam dit seizoen nog maar dertien keer in actie, maar zal daar deze maand wel nog 21 koersdagen aan toevoegen in de Giro. Al kunnen toppers het zich volgens Patrick Lefevere permitteren om zo weinig te koersen.

Toppers winnen veel, dus sponsors zijn tevreden

"Pogacar wint zes van de negen koersen waar hij aan de start staat. Van der Poel heeft vier op dertien. Bij Vingegaard staat de teller ook al op zes. Natuurlijk is een sponsor dan tevreden", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Mindere goden nemen aanpak Pogacar en Van der Poel over

Waar Lefevere dan weer minder gelukkig van wordt, is het feit dat ook andere renners het gedrag van Pogacar en Van der Poel overnemen en minder gaan koersen in een seizoen. Omdat ze denken dat de formule van Pogacar en co voor succes zal kunnen zorgen.



"Ik ben daar nog niet zo zeker van, maar als het in hun hoofd zo is, probeer er dan maar tegen in te gaan." Wedstrijden worden vaak maar gezien als een tussendoortje tussen twee (hoogte)stages door. Terwijl veel renners misschien nood hebben aan wedstrijden rijden.

Dat iemand als Remco Evenepoel dit seizoen al 24 keer in actie is gekomen, moet volgens Lefevere dan ook geapprecieerd worden. Al is hij dan ook de enige, ook Wout van Aert heeft nog maar 14 koersdagen op de teller staan.

Te weinig strijd in een seizoen tussen de toppers

Maar het weinige koersen van de toppers brengt ook een ander negatief effect met zich mee. De toppers staan in een seizoen erg weinig samen aan de start. Evenepoel en Pogacar voor de Tour enkel in de Ronde van Vlaanderen en L-B-L, de laatste strijd tussen Pogacar en Vingegaard is al van de Tour van vorig jaar geleden.

Er zal dus een jaar geen strijd meer geweest zijn tussen de twee renners die de voorbije jaren de Tour hebben gedomineerd en de eerste twee plaatsen op het podium konden innemen. En dat er weinig strijd is, is niet goed voor de sport.

Lefevere pleit dan ook voor een soort minimumgrens van aantal koersen voor renners, al begrijpt hij wel dat de toppers zich beperken tot de grote afspraken. "Bij veel andere renners denk ik: ‘mag het misschien iets meer zijn?'", stelt Lefevere nog.