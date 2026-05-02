Jeroen Deheegher
Schuld van Pogacar en Van der Poel? Lefevere ziet kwalijke trend in het wielrennen
Het jaar 2026 is aan zijn vijfde maand begonnen, maar heel wat toppers hebben nog maar weinig koersen gereden. Patrick Lefevere ziet dat effect doorsijpelen naar mindere renners, maar ziet ook een gebrek aan strijd tussen de toppers in een seizoen.

Pogacar koerste weinig dit seizoen

Minder koersen en meer trainen, het is iets wat het wielrennen steeds meer is geworden de voorbije jaren. Vooral de toppers doen het steeds vaker, Tadej Pogacar deed het dit voorjaar wel heel extreem. 

De wereldkampioen reed enkel de Strade Bianche en de vier monumenten, dankzij de Ronde van Romandië zal hij toch nog aan elf koersdagen komen in de eerste vijf maanden van het jaar. Mathieu van der Poel heeft dan weer dertien koersdagen in de benen. 

Jonas Vingegaard kwam dit seizoen nog maar dertien keer in actie, maar zal daar deze maand wel nog 21 koersdagen aan toevoegen in de Giro. Al kunnen toppers het zich volgens Patrick Lefevere permitteren om zo weinig te koersen. 

Toppers winnen veel, dus sponsors zijn tevreden

"Pogacar wint zes van de negen koersen waar hij aan de start staat. Van der Poel heeft vier op dertien. Bij Vingegaard staat de teller ook al op zes. Natuurlijk is een sponsor dan tevreden", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad

Mindere goden nemen aanpak Pogacar en Van der Poel over

Waar Lefevere dan weer minder gelukkig van wordt, is het feit dat ook andere renners het gedrag van Pogacar en Van der Poel overnemen en minder gaan koersen in een seizoen. Omdat ze denken dat de formule van Pogacar en co voor succes zal kunnen zorgen. 

Lees ook... Eén iemand wil absoluut dat wens van Lefevere in vervulling gaat: "Alsjeblieft...."

"Ik ben daar nog niet zo zeker van, maar als het in hun hoofd zo is, probeer er dan maar tegen in te gaan." Wedstrijden worden vaak maar gezien als een tussendoortje tussen twee (hoogte)stages door. Terwijl veel renners misschien nood hebben aan wedstrijden rijden.

Dat iemand als Remco Evenepoel dit seizoen al 24 keer in actie is gekomen, moet volgens Lefevere dan ook geapprecieerd worden. Al is hij dan ook de enige, ook Wout van Aert heeft nog maar 14 koersdagen op de teller staan. 

Te weinig strijd in een seizoen tussen de toppers

Maar het weinige koersen van de toppers brengt ook een ander negatief effect met zich mee. De toppers staan in een seizoen erg weinig samen aan de start. Evenepoel en Pogacar voor de Tour enkel in de Ronde van Vlaanderen en L-B-L, de laatste strijd tussen Pogacar en Vingegaard is al van de Tour van vorig jaar geleden. 

Er zal dus een jaar geen strijd meer geweest zijn tussen de twee renners die de voorbije jaren de Tour hebben gedomineerd en de eerste twee plaatsen op het podium konden innemen. En dat er weinig strijd is, is niet goed voor de sport. 

Lefevere pleit dan ook voor een soort minimumgrens van aantal koersen voor renners, al begrijpt hij wel dat de toppers zich beperken tot de grote afspraken. "Bij veel andere renners denk ik: ‘mag het misschien iets meer zijn?'", stelt Lefevere nog. 

"Niet mee eens": Pogacar moet iets toegeven ondanks nieuwe zege in Romandië

🎥 Pogacar wint koninginnenrit in Romandië, maar voorsprong op Lipowitz is minimaal

'Zoals zijn vader: Mauri Vansevenant zet carrière verder bij Belgische ploeg'

Droom aan diggelen voor Van der Poel? Stevige concurrent gaat hem uitdagen

📷 Even wat quality time: Wout van Aert geniet met volle teugen van "flappershirtje"

Jilke Michielsen (19) moest chemo stopzetten: "Ik weiger in aftelmodus te leven"

Moet Evenepoel radicale keuze maken? Bakelants duidt aan wie hij een voorbeeld kan nemen

Lotto-Intermarché geeft update over blessure van Widar en onthult wanneer hij weer kan koersen

Lefevere begrijpt kritiek op Evenepoel niet, maar stelt zich wel vraag over zijn gewicht

Eén iemand wil absoluut dat wens van Lefevere in vervulling gaat: "Alsjeblieft...."

"Pogacar heeft schrik van Vingegaard en Van Aert": Zonneveld roemt tactiek van Visma-Lease a Bike

"Dit zou niet toegestaan mogen worden": komt Soudal Quick-Step in de problemen met nieuw shirt?

Is voorjaar van Arnaud De Lie opnieuw mislukt? CEO Bourlart spreekt klare taal

Niet willen onderdoen voor elkaar? Broers Van Kerckhove domineren BK tijdrijden bij de jeugd

📷 Na weken in het ziekenhuis: Eddy Merckx (80) is eindelijk weer thuis

Benji Naesen is geïntrigeerd en vraagt zich iets héél opmerkelijks af over Mathieu van der Poel

"Schaamtelijk": vriendin Wiebeke schiet Boonen te hulp na champagnedouche van Bakelants en De Wolf

Schrijft Van der Poel nog geschiedenis? Eén voorwaarde gesteld: "Dan maakt hij mooie kans"

Onmogelijk voor Van der Poel? "Hij is te groot en te zwaar om dat te kunnen"

Oud-Tourwinnaar doet een boekje open over de plannen van Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Ex-renner ziet resem klimmers die beter zijn dan Evenepoel: "Het wordt zéér moeilijk, dat moet je toegeven"

🎥 Koers UPDATE: Lotto-Intermarché juicht tegen Pidcock, Belg doet uitstekende zaak en Pogacar grijpt er naast

Fascinerend: Van der Poel geeft ook zijn ongezouten mening over sensatie van het moment

Alpecin-Premier Tech onthult details over dé valpartij die cruciaal was bij podiumplek Van Aert

Pogacar blij met grote verandering door afwezigheid Van Aert, Van der Poel en Evenepoel

Heel emotioneel moment tussen Museeuw en Boonen: "Even van de kaart"

Heel Italië hoopt dat deze renner Vingegaard een loer kan draaien in de Giro

🎥 Soudal Quick-Step stelt opvallende truitjes voor de Giro d'Italia voor

📷 Vuelta gaat van start: dit kan Lotte Kopecky er betekenen

Museeuw gooit alles op tafel: welke impact heeft Seixas op de Tourdroom van Evenepoel?

Evenepoel door de haren heen: evolutie en hij zegt wat Oumi zeker niet wil

Vorig jaar knecht van Van Aert, nu zit Belg nog altijd zonder ploeg

Ploegarts van Quick-Step doet boekje open nadat renner overlijdt aan kniewonde

Ruben Van Gucht niet meer exclusief op VRT: twee programma's op VTM voor hem

Ieper gaat voor alternatief voor Gent-Wevelgem en dat heeft alles met centen te maken

Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Wout Van Aert Vincenzo Nibali Karsten Kroon Johan Museeuw Dorian Godon Roger De Vlaeminck Georg Zimmermann Emiel Verstrynge Kamiel Bonneu Justine Ghekiere Tim Marsman Frederic Amorison Thibau Nys Eddy Merckx

