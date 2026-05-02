Droom aan diggelen voor Van der Poel? Stevige concurrent gaat hem uitdagen

Mathieu van der Poel maakt deze zomer wellicht opnieuw een doel van het WK mountainbike. De Nederlander hoopt er eindelijk eens succes te boeken, maar zal ook uitgedaagd worden door dubbel olympisch kampioen Tom Pidcock.

Zeker is de deelname van Mathieu van der Poel nog niet aan het WK mountainbike eind augustus in het Italiaanse Val di Sole. Maar als Van der Poel echt mag kiezen, dan kan ziet hij dat WK als zijn grootste doel van dit jaar.

Van der Poel kende veel tegenslag op mountainbike

Veel succes heeft Van der Poel de afgelopen jaren nog niet gehad op de mountainbike. Vorig jaar stond hij na zijn longontsteking niet in topvorm aan de start van het WK en werd Van der Poel pas 29ste op meer dan vijf minuten.

In 2023 stond Van der Poel ook aan de start van het WK mountainbike in Glasgow, kort na zijn triomf op het WK op de weg. In de openingsronde liep het echter al mis, Van der Poel kwam ten val en gaf op.

Pidcock daagt Van der Poel uit op WK mountainbike

Dit jaar wil Van der Poel daar dus verandering in brengen, maar op het WK mountainbike zal hij ook Tom Pidcock treffen. De tweevoudige olympische kampioen heeft bij In de Leiderstrui bevestigd dat hij eind augustus aan de start zal staan in Val di Sole en de strijd met Van der Poel zal aangaan.

Voor Pidcock wordt het echter niet zijn enige wedstrijd op de mountainbike. De Brit gaat eind mei ook in de Wereldbeker in Nove Mesto aan de start staan, waar Van der Poel vorig jaar spectaculair ten val kwam en een klein breukje in zijn hand opliep.



Als Van der Poel dus voor het eerst wereldkampioen mountainbike wil worden, dan zal hij voorbij Pidcock moeten. De Brit werd in 2023 al eens wereldkampioen, in 2023 en 2025 werd hij dan weer Europees kampioen.