📷 Even wat quality time: Wout van Aert geniet met volle teugen van "flappershirtje"

Even geen koersen voor Wout van Aert en dus trok hij erop uit met zijn vrienden. Van Aert en co trokken er twee dagen op uit richting Zeeland en keerden dan terug naar Knokke.

Sinds zijn overwinning op 12 april in Parijs-Roubaix heeft Wout van Aert niet meer gekoerst. Van Aert trok onder meer naar het Spaanse Marbella met zijn vrouw en kinderen om te genieten van zijn zege in Parijs-Roubaix.

Van Aert op pad met zijn vrienden naar Zeeland

Van Aert blijft wel trainen en maakte van het verlengde weekend gebruik om op pad te gaan met zijn vrienden. Van Aert en co vertrokken op dag één en vertrokken vanuit Herentals voor een tocht richting Zeeland.

Na 187 kilometer stopten ze in de buurt van Renesse. Een dag later vertrokken ze van daar weer voor een tocht van net geen 126 kilometer langs onder meer Neeltje Jans en Vlissingen en als eindhalte Knokke.

Programma Wout van Aert

Voor Van Aert start binnenkort weer een drukke periode, met wellicht een hoogtestage voor hij in juni de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) rijdt en in juli dan de Tour de France (4 tot 26 juli). Daarna volgt ook nog de Vuelta (22 augustus tot 13 september).



Daarna reist Van Aert door naar Canada, waar hij een doel heeft gemaakt van het WK op de weg op 28 september. Met de Vuelta hoopt Van Aert zich optimaal in vorm te raken voor het wereldkampioenschap.